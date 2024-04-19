Туск заявил о ключевом моменте в войне РФ против Украины

Премьер Польши Дональд Туск требует от польских фермеров прекратить блокировку границы с Украиной, ведь прямо сейчас решается судьба российско-украинской войны.
Туск призывает прекратить блокаду границы Украины
Глава польского правительства обращает внимание на то, что Украина оказалась в крайне сложной после последней серии российских бомбардировок.
По его убеждению, прямо сейчас настал решающий момент российско-украинской войны.
По словам Дональда Туска, официальная Варшава не может допустить блокировки переходов вне зависимости от обоснования протестов.
Туск заявил, что правительство может помочь фермерам
Глава правительства обратил внимание на то, что пограничные пункты, согласно последнему решению правительства, имеют статус критической инфраструктуры.
Как отмечает премьер Польши, его команда готова предоставлять дальнейшие формы помощи тем фермерам, кто потерял часть своих доходов.
По его словам, государственные службы будут работать над расчисткой пунктов пропуска.
Однако глава правительства не считает, что в этом случае требуются прямые меры принуждения.
К слову, недавно директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил, что, если Конгресс США не одобрит помощь Украине сейчас, Киев может проиграть войну до конца текущего года.
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