Туск заявил о ключевом моменте в войне РФ против Украины

Премьер Польши Дональд Туск требует от польских фермеров прекратить блокировку границы с Украиной, ведь прямо сейчас решается судьба российско-украинской войны.

Туск призывает прекратить блокаду границы Украины

Глава польского правительства обращает внимание на то, что Украина оказалась в крайне сложной после последней серии российских бомбардировок.

По его убеждению, прямо сейчас настал решающий момент российско-украинской войны.

Хочу обратиться ко всем без исключения в Польше, чтобы они не делали того, что может нанести вред Украине… Мы должны будем принять решения, которые защитят польскую границу и пограничные переходы. Дональд Туск Премьер-министр Польши

По словам Дональда Туска, официальная Варшава не может допустить блокировки переходов вне зависимости от обоснования протестов.

Мы не можем никоим образом нанести вред Украине в ситуации, когда решается судьба войны, — объяснил политик. Поделиться

Туск заявил, что правительство может помочь фермерам

Глава правительства обратил внимание на то, что пограничные пункты, согласно последнему решению правительства, имеют статус критической инфраструктуры.

Как отмечает премьер Польши, его команда готова предоставлять дальнейшие формы помощи тем фермерам, кто потерял часть своих доходов.

Я рассчитываю на рефлексию и отказ от такой формы протеста, — добавил Дональд Туск. Поделиться

По его словам, государственные службы будут работать над расчисткой пунктов пропуска.

Однако глава правительства не считает, что в этом случае требуются прямые меры принуждения.

К слову, недавно директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил, что, если Конгресс США не одобрит помощь Украине сейчас, Киев может проиграть войну до конца текущего года.