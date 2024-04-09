Польша планирует отменить часть выплат украинским беженцам
Категория
Мир
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Польша планирует отменить часть выплат украинским беженцам

Канцелярия премьера Польши
Польша
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Польское правительство подготовило изменения к действующему законодательству о помощи гражданам Украины.

В Польше отменят некоторые выплаты украинцам

Министерство внутренних дел и администрации подало в польское правительство изменения в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом. Документ опубликовала Канцелярия Премьер-министра Польши.

Проект закона, который планируется принять во втором квартале 2024 года, предусматривает ряд изменений для беженцев из Украины, в том числе выплат.

Речь идет о прекращении денежного довольствия на проживание и питание (40 злотых на человека в сутки). Также предусмотрена ликвидация единовременного пособия 300 злотых и прекращение поддержки финансирования фотосъемки при оформлении PESEL UKR (статуса временной защиты).

Также предусмотрены другие изменения:

  • введение обязанности подавать заявку на PESEL UKR сразу по прибытии на территорию Республики Польша

  • продление законности пребывания граждан Украины, которым присвоен номер UKR PESEL, до 30 сентября 2025 года;

  • продление до 30 сентября 2025 года срока предоставления вида на временное проживание гражданину Украины, которая выдается на 1 год, если он не отвечает требованиям для получения вида на жительство.

К тому же, ряд нововведений будет касаться получения образования для детей украинских беженцев.

Украинцы за границей: что известно

В странах Европейского союза находятся 4,2 млн украинских беженцев. Число людей с таким статусом уменьшается.

Как свидетельствуют данные Евростата, по состоянию на 29 февраля 2024 г. в странах ЕС статус временной защиты имели 4 234 595 человек из Украины. К концу января статистика насчитывала 4 303 115 беженцев из Украины.

В Германии хотят изменить правила трудоустройства беженцев из Украины. Одна из ассоциаций призывает предоставлять возможность работать без предварительного прохождения языковых курсов.

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