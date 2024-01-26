Украина действительно обсуждает с ЕС возвращение беженцев

Официальный Киев проводит дискуссии с Евросоюзом о возвращении украинских беженцев, однако о сокращении им помощи от ЕС речь не идет.
Возвращение украинских беженцев. Между Украиной и ЕС продолжаются дискуссии
Эту информацию официально подтвердила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
По ее словам, между официальными Киевом и Брюсселем уже начались дискуссии о том, как в будущем "рассматривать вопросы украинцев, как обсуждать вопросы их возвращения".
Чиновница обратила внимание на то, что это очень сложный вопрос для обсуждения.
Вице-премьер-министр также подчеркнула, что команда Владимира Зеленского настаивает на том, чтобы наши беженцы в Европейском Союзе "имели право на временную защиту", даже в случае прекращения военных действий.
Откуда взялись слухи о давлении Украины на ЕС
Недавно издание Politico со ссылкой на своих инсайдеров написало, что официальный Киев проводит тайные переговоры с европейскими коллегами.
Во время них украинские власти якобы добиваются того, чтобы будущие миграционные правила Евросоюза помогли обеспечить возвращение большего количества украинцев домой в следующем году, чтобы они поддерживали украинскую экономику.
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