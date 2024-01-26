Украина действительно обсуждает с ЕС возвращение беженцев

Официальный Киев проводит дискуссии с Евросоюзом о возвращении украинских беженцев, однако о сокращении им помощи от ЕС речь не идет.

Возвращение украинских беженцев. Между Украиной и ЕС продолжаются дискуссии

Эту информацию официально подтвердила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, между официальными Киевом и Брюсселем уже начались дискуссии о том, как в будущем "рассматривать вопросы украинцев, как обсуждать вопросы их возвращения".

Чиновница обратила внимание на то, что это очень сложный вопрос для обсуждения.

И здесь нельзя обойтись призывами. Однозначно не прямая позиция Украины в том, что украинцы должны возвращаться назад и поэтому должна сокращаться какая-то им помощь — абсолютно нет. Это продолжающаяся дискуссия, — объяснила Ольга Стефанишина. Поделиться

Вице-премьер-министр также подчеркнула, что команда Владимира Зеленского настаивает на том, чтобы наши беженцы в Европейском Союзе "имели право на временную защиту", даже в случае прекращения военных действий.

Другой вопрос — это финансовые выплаты, поскольку речь идет о достаточно продолжительном времени. К сожалению, война продолжается. Она длится почти два года, и, соответственно, это определенный рубеж для государств. Поэтому мы должны определяться по финансовым, социальным гарантиям, которые имеют граждане в каждой стране, — заявила чиновница. Поделиться

Откуда взялись слухи о давлении Украины на ЕС

Недавно издание Politico со ссылкой на своих инсайдеров написало, что официальный Киев проводит тайные переговоры с европейскими коллегами.

Во время них украинские власти якобы добиваются того, чтобы будущие миграционные правила Евросоюза помогли обеспечить возвращение большего количества украинцев домой в следующем году, чтобы они поддерживали украинскую экономику.