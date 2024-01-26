Україна дійсно обговорює з ЄС повернення біженців

Офіційний Київ проводить дискусії з Євросоюзом щодо повернення українських біженців, проте про скорочення їм допомоги від ЄС не йдеться.
Повернення українських біженців. Між Україною та ЄС тривають дискусії
Цю інформацію офіційно підтвердила віцепрем’єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
За її словами, між офіційними Києвом та Брюсселем уже розпочалися дискусії про те, як у майбутньому "розглядати питання українців, як обговорювати питання повернення українців".
Урядовиця звернула увагу на те, що дуже складне питання до обговорення.
Віцепрем’єр-міністерка також наголосила, що команда Володимира Зеленського наполягає на тому, щоб наші біженці в Європейському Союзі “мали право на тимчасовий захист", навіть у разі припинення воєнних дій.
Звідки взялися чутки про тиск України на ЄС
Нещодавно видання Politico з посиланням на своїх інсайдерів написало про, що офіційний Київ проводить таємні перемовини з європейськими колегами.
Під час них українська влада нібито добивається, що майбутні міграційні правила Євросоюзу допомогли забезпечити повернення більшої кількості українців додому наступного року, щоб вони підтримували українську економіку.
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