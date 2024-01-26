Україна дійсно обговорює з ЄС повернення біженців

Офіційний Київ проводить дискусії з Євросоюзом щодо повернення українських біженців, проте про скорочення їм допомоги від ЄС не йдеться.

Повернення українських біженців. Між Україною та ЄС тривають дискусії

Цю інформацію офіційно підтвердила віцепрем’єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За її словами, між офіційними Києвом та Брюсселем уже розпочалися дискусії про те, як у майбутньому "розглядати питання українців, як обговорювати питання повернення українців".

Урядовиця звернула увагу на те, що дуже складне питання до обговорення.

І тут не можна обійтися закликами. Однозначно не є прямою позицією України те, що українці мають повертатися назад і тому має скорочуватися якась їм допомога — абсолютно ні. Це дискусія, яка триває, — пояснила Ольга Стефанішина. Поширити

Віцепрем’єр-міністерка також наголосила, що команда Володимира Зеленського наполягає на тому, щоб наші біженці в Європейському Союзі “мали право на тимчасовий захист", навіть у разі припинення воєнних дій.

Інше питання — це фінансові виплати, оскільки йдеться про достатньо тривалий час. На жаль, війна продовжується. Вона триває майже два роки, і, відповідно, це такий певний рубіж для держав. Тому ми маємо визначатися стосовно фінансових, соціальних гарантій, які мають громадяни в кожній країні, — заявила чиновниця. Поширити

Звідки взялися чутки про тиск України на ЄС

Нещодавно видання Politico з посиланням на своїх інсайдерів написало про, що офіційний Київ проводить таємні перемовини з європейськими колегами.

Під час них українська влада нібито добивається, що майбутні міграційні правила Євросоюзу допомогли забезпечити повернення більшої кількості українців додому наступного року, щоб вони підтримували українську економіку.