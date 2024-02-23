Португалия продлила временную защиту для украинских беженцев

Правительство Португалии продлило действие временной защиты для украинцев до конца 2024 года. Соответствующее постановление было принято 22 февраля.

Португалия продолжила защиту для беженцев из Украины

Граждане Украины смогут находиться в Португалии до января 2025 года.

В предыдущие разы страна продолжала защиту украинцам на 6 месяцев, сообщает Observador.

Португалия одобрила продление до конца 2024 года срока действия документов о временной защите беженцев из Украины. Постановление продлевает вид на жительство еще на 10 месяцев, не на 6 месяцев, как два предыдущих раза.

Временная защита в Португалии беженцам из Украины предоставляется автоматически, в первый раз она длилась год. Затем правительство продолжало временную защиту для украинцев в марте и сентябре 2023 года.

Согласно данным Агентства по вопросам интеграции, миграции и убежища, по состоянию на январь 2023 Португалия предоставила людям из Украины 59 532 разрешений временной защиты. Однако 1566 из этих беженцев позже подали запрос на аннулирование своего статуса.

По последним данным Евростата, временной защитой в Португалии пользуются 58,8 тыс. беженцев из Украины.

Временная защита для украинцев в странах ЕС

21 февраля Словакия продлила временную защиту для украинцев. Беженцы смогут воспользоваться статусом до 4 марта 2025 года.

Также правительство Литвы продлило срок временной защиты для украинцев до марта 2025 года. Также увеличили срок, когда можно устроиться на работу без сдачи экзамена по языку.

Сейм Польши проголосовал за постановление о продлении временной защиты для украинских военных беженцев до 30 июня 2024 года.

Украинцы, прибывшие в Польшу в период с 24 февраля 2022 года по 4 марта 2024 года смогут пользоваться временной защитой еще полгода. Кроме этого, Сейм продлил налоговые льготы до конца года для тех, кто оказывает гуманитарную помощь.