Польща планує скасувати частину виплат українським біженцям

У Польщі відмінять деякі виплати українцям

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації подало до польського уряду зміни до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом. Документ опублікувала Канцелярія прем’єр-міністра Польщі.

Проєкт закону, який планують ухвалити у другому кварталі 2024 року, передбачає низку змін для біженців з України, зокрема щодо виплат.

Йдеться про припинення грошового забезпечення на проживання та харчування (40 злотих на особу на добу). Також передбачена ліквідація одноразової грошової допомоги 300 злотих та припинення підтримки фінансування фотозйомки при оформленні PESEL UKR (статусу тимчасового захисту).

Також передбачені інші зміни:

запровадження обов’язку подавати заявку на PESEL UKR одразу після прибуття на територію Республіки Польща

продовження законності перебування громадян України, яким присвоєно номер UKR PESEL, до 30 вересня 2025 року;

продовження до 30 вересня 2025 року строку надання посвідки на тимчасове проживання громадянину України, яка видається на 1 рік, якщо він не відповідає вимогам для отримання посвідки на тимчасове проживання.

До того ж низка нововведення буде стосуватись здобування освіти для дітей українських біженців.

Українці за кордоном: що відомо

У країнах Європейського союзу перебувають 4,2 млн українських біженців. Кількість людей з таким статусом зменшується.

Як свідчать дані Євростату, станом на 29 лютого 2024 року у країнах ЄС статус тимчасового захисту мали 4 234 595 людей із України. На кінець січня статистика налічувала 4 303 115 біженців із України.

У Німеччині хочуть змінити правила працевлаштування біженців з України. Одна із асоціацій закликає надавати можливість працювати без попереднього проходження мовних курсів.