Вендетта за обстріли цивільних міст. У ПС висловилися про збиття російського Ту-22М3

У Повітряних силах ЗСУ прокоментували "падіння" ворожого бомбардувальника Ту-22М3 в Ставропольському краї РФ, сказавши, що "це вендетта" за обстріли Чернігова, Дніпра та інших мирних міст України.

У Повітряних силах прокоментували "падіння" російського Ту-22М3

Сьогодні всі ми стали свідками прекрасної картини, яка всім підняла настрій, і звичайно, що це певним чином вендетта за обстріли наших цивільних міст, в тому числі і за сьогоднішній обстріл Дніпра, — прокоментував речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш. Поширити

За його словами, "мінус" один ворожий бомбардувальник деяким чином послабить спроможності та потужності РФ в обстрілах, послабить їхню стратегічну авіацію, нанесення ударів по нашій критичній, енергетичній інфраструктурі.

Євлаш у чергове наголосив, що Україні треба для захисту неба багато різних систем ППО та снаряди до них. Наявність систем та снарядів в достатній кількості дало б можливість уникнути таких трагедій як у Чернігові, Харкові навіть враховуючи близькість до кордону з ворогом і короткий час підльоту ракет.

Знищення російського бомбардувальника Ту-22М3. Як це було

Один з дальніх бомбардувальників Ту-22М3, які в ніч на 19 квітня здійснювали ракетну атаку проти України, був збитий в результаті спецоперації Головного управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами, — йдеться в офіційній заяві ГУР. Поширити

Українські розвідники звертають увагу на те, літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Окрім того, наголошується, що після успішного ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.

Що важливо розуміти, це вперше українським силам вдалося знищити стратегічний бомбардувальник в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну.