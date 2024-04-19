Україна вперше знищила російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 — відео

Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряні сили ЗСУ у взаємодії з ГУР знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22.
Нова атака РФ на Україну закінчилася втратою Ту-22М3
У Повітряних силах звертають увагу на те, що Ту-22М3 — носій крилатих ракет Х-22, якими російські загарбники завдають ударів по мирних українських містах.
Що також важливо розуміти, під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети.
Сили ППО відбили нову масовану атаку Росії
Уночі та вранці 19 квітня РФ використала проти України 36 засобів повітряного нападу — 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників:
2 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Рязань -рф.);
14 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. — рф.);
12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (Курська обл. та з акваторії Азовського моря);
2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);
6 крилатих ракет Х-22 із дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 (з акваторій Чорного та Азовського морів).
Зенітні ракетні війська ПС ЗСУ, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України змогли успішно знищити 29 повітряних цілей:
2 крилаті ракети Х-101/Х-555;
14 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»;
11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
2 крилаті ракети Х-22.
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