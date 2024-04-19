У РФ впав військовий літак Ту-22М3 — відео

У Ставропольському краї Російської Федерації зазнав катастрофи військовий літак Ту-22М3, що кілька годин тому запускав ракети по Україні.

Що відомо про падіння військового російського літака Ту-22М3

На території Красногвардійського округу в полі впав літак. За оперативними даними, руйнувань і жертв немає, льотчики катапультувалися, — говориться у повідомленні губернатора Ставропольського краю Володимира Володимирова. Поширити

Згодом Володимиров повідомив, що знайдено двох льотчиків із літака.

Вони живі, веземо в лікарню. На місце події виїхали всі служби, — написав він.

Міністерство оборони Росії підтвердило катастрофу літака Ту-22М3 у Ставропольському краї.

Літак зазнав аварії після виконання бойового завдання під час повернення на аеродром базування. Попередньо причиною аварії стала технічна несправність. Три члени екіпажу евакуювалися, триває пошук одного льотчика. Боєкомплекту на борту літака не було, руйнувань на землі немає, — йдеться у повідомленні. Поширити

Тим часом Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що на кадрах падає літак літак Ту-22М3 ВКС РФ, який вночі запускав ракети по Україні.

Російські ЗМІ публікують епічне відео падіння борту, що палає.

Що відомо про падіння літаків РФ

У лютому вертоліт Мі-8 розбився в Карелії.

Також 12 березня в Івановській області РФ біля військового аеродрому "Північний" упав літак Іл-76. На борту було вісім членів екіпажу і сім пасажирів.

Окрім цього 14 березня у Магаданській області Росії розбився вертоліт Мі-8 із 20 людьми на борту, щонайменше 2 людини − за іншими даними 1 − загинули.

2 квітня зазнав аварії ударний військовий вертоліт Мі-24 так званого Міністерства оборони Абхазії. Трьох членів екіпажу госпіталізували.