У РФ впав військовий літак Ту-22М3 — відео

У Ставропольському краї Російської Федерації зазнав катастрофи військовий літак Ту-22М3, що кілька годин тому запускав ракети по Україні.
Що відомо про падіння військового російського літака Ту-22М3
Згодом Володимиров повідомив, що знайдено двох льотчиків із літака.
Міністерство оборони Росії підтвердило катастрофу літака Ту-22М3 у Ставропольському краї.
Тим часом Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що на кадрах падає літак літак Ту-22М3 ВКС РФ, який вночі запускав ракети по Україні.
Російські ЗМІ публікують епічне відео падіння борту, що палає.
Що відомо про падіння літаків РФ
У лютому вертоліт Мі-8 розбився в Карелії.
Також 12 березня в Івановській області РФ біля військового аеродрому "Північний" упав літак Іл-76. На борту було вісім членів екіпажу і сім пасажирів.
Окрім цього 14 березня у Магаданській області Росії розбився вертоліт Мі-8 із 20 людьми на борту, щонайменше 2 людини − за іншими даними 1 − загинули.
2 квітня зазнав аварії ударний військовий вертоліт Мі-24 так званого Міністерства оборони Абхазії. Трьох членів екіпажу госпіталізували.
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