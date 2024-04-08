За словами речника командування Повітряних сил Іллі Євлаша, наразі в Росії залишається певна кількість літаків-розвідників А-50, адже Україні вдалось знищити лишь меньшість з них.

Як зараз проводить розвідку за повітряним простором України окупаційна армія РФ

Євлаш зазначив, що поблизу лінії фронту, зокрема, на Харківщині та на Херсонщині постійно нишпорять розвідувальні дрони російських окупантів.

Речник Повітряних сил зазначив, що виявити їх не просто, адже вони складаються з композитних матеріалів.

Він підкреслив, що Україна потребує спеціальних засобів для виявлення та знищення ворожих розвідувальних дронів.

У той же час Євлаш підкреслив, що в Росії залишається ще близько семи літаків-розвідників А-50.

При цьому речник Повітряних сил підкреслив, що найбільш важливо те, що Україна знищила саме модернізовані ворогом типи таких літаків і довела, що здатна ефективно боротись з ними.

Євлаш пояснив, що потенціал використання російськими окупантами літаків А-50 залежатиме від двох факторів.

За його словами, це підготовлений особовий склад, а також складні технічні компоненти, які не виготовляються в Росії.

Чого ворог прагне досягти атаками БпЛА “Shahed” по Україні

Таким чином держава-агресор продовжує тактику терору. Вона використовує БпЛА типу "Шахед" там, де бачить можливості знищити критичну інфраструктуру України. До того ж такі постійні повітряні нальоти виявляють наші мобільні групи і фіксують, звідки відбуваються пуски ракет ППО. Іще росіяни вдаються до тактики "турбуючий вогонь", що не дає українській ППО часу ефективно підготуватися до атаки, — пояснює Євлаш. Поширити

Він підкреслив, що у країни-агресорки залишається ще багато ракет, однак запаси вичерпуються, адже ворог постійно використовує нещодавно вироблені боєприпаси.