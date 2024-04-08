По словам спикера командования Воздушных сил Ильи Евлаша, в России остается определенное количество самолетов-разведчиков А-50, ведь Украине удалось уничтожить лишь меньшинство из них.

Как сейчас проводит разведку по воздушному пространству Украины оккупационная армия РФ

Евлаш отметил, что вблизи линии фронта, в частности, на Харьковщине и Херсонщине постоянно шарят разведывательные дроны российских оккупантов.

Спикер Воздушных сил отметил, что обнаружить их не просто, ведь они состоят из композитных материалов.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в специальных средствах для выявления и уничтожения вражеских разведывательных дронов.

В то же время Евлаш подчеркнул, что в России остается еще около семи разведчиков А-50.

При этом пресс-секретарь Воздушных сил подчеркнул, что наиболее важно то, что Украина уничтожила именно модернизированные врагом типы таких самолетов и доказала, что способна эффективно бороться с ними.

Евлаш объяснил, что потенциал использования российскими оккупантами самолетов А-50 будет зависеть от двух факторов.

По его словам, это подготовленный личный состав, а также сложные технические компоненты, которые не производятся в России.

Чего враг стремится достичь атаками БпЛА "Shahed" по Украине

Таким образом, государство-агрессор продолжает тактику террора. Она использует БПЛА типа "Шахед" там, где видит возможность уничтожить критическую инфраструктуру Украины. К тому же, такие постоянные воздушные налеты обнаруживают наши мобильные группы и фиксируют, откуда происходят пуски ракет ПВО. Еще россияне прибегают к тактике "беспокоящий огонь", что не дает украинской ПВО времени эффективно подготовиться к атаке, — объясняет Евлаш. Поделиться

Он подчеркнул, что у страны-агрессорки остается еще много ракет, однако запасы иссякают, ведь враг постоянно использует недавно произведенные боеприпасы.