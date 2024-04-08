Возобновит ли армия РФ разведку самолетами А-50 — ответ спикера Воздушных сил
Категория
Украина
Дата публикации

Возобновит ли армия РФ разведку самолетами А-50 — ответ спикера Воздушных сил

А-50
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера командования Воздушных сил Ильи Евлаша, в России остается определенное количество самолетов-разведчиков А-50, ведь Украине удалось уничтожить лишь меньшинство из них.

Как сейчас проводит разведку по воздушному пространству Украины оккупационная армия РФ

Евлаш отметил, что вблизи линии фронта, в частности, на Харьковщине и Херсонщине постоянно шарят разведывательные дроны российских оккупантов.

Спикер Воздушных сил отметил, что обнаружить их не просто, ведь они состоят из композитных материалов.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в специальных средствах для выявления и уничтожения вражеских разведывательных дронов.

В то же время Евлаш подчеркнул, что в России остается еще около семи разведчиков А-50.

При этом пресс-секретарь Воздушных сил подчеркнул, что наиболее важно то, что Украина уничтожила именно модернизированные врагом типы таких самолетов и доказала, что способна эффективно бороться с ними.

Евлаш объяснил, что потенциал использования российскими оккупантами самолетов А-50 будет зависеть от двух факторов.

По его словам, это подготовленный личный состав, а также сложные технические компоненты, которые не производятся в России.

Чего враг стремится достичь атаками БпЛА "Shahed" по Украине

Таким образом, государство-агрессор продолжает тактику террора. Она использует БПЛА типа "Шахед" там, где видит возможность уничтожить критическую инфраструктуру Украины. К тому же, такие постоянные воздушные налеты обнаруживают наши мобильные группы и фиксируют, откуда происходят пуски ракет ПВО. Еще россияне прибегают к тактике "беспокоящий огонь", что не дает украинской ПВО времени эффективно подготовиться к атаке, — объясняет Евлаш.

Он подчеркнул, что у страны-агрессорки остается еще много ракет, однако запасы иссякают, ведь враг постоянно использует недавно произведенные боеприпасы.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Британская разведка оценила последствия потери самолетов А-50 для РФ
Минобороны Британии
А-50
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Может ли РФ расконсервировать старые А-50 — ответ Воздушных сил ВСУ
А-50
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия нашла замену самолетам А-50. Авиаэксперт раскрыл детали
А-50

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?