Россия нашла замену самолетам А-50. Авиаэксперт раскрыл детали

Как отмечает авиационный эксперт Константин Криволап, после успешного уничтожения Украиной российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, армия РФ начала использовать для проведения разведки иранские дроны Mohajer-6.
Россия заменяет свои А-50 иранскими Mohajer-6
Как объясняет эксперт, Mohajer-6 – это многофункциональный БПЛА, несмотря на это, главным его заданием остается разведка.
Что также важно понимать, он может быть оснащен четырьмя ракетами небольшой дальности – 4-8 километров.
Несмотря на то, что Mohajer-6 нельзя считать полноценной заменой российскому самолету А-50, у иранского дрона все равно есть свои преимущества и он способен собирать ценную информацию.
К примеру, в нем стоят американские платы и чипы, японская камера, а также сингапурские дальномеры, высотомеры.
Бойцы ВСУ уже имели дело с Mohajer-6
Константин Криволап обращает внимание на то, что для наших защитников и специалистов - это небезызвестный БПЛА, потому что еще в сентябре позапрошлого года дрон такого типа с помощью нашего катера был сбит, и он "на парашюте упал в воду, и его подняли почти целым.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-