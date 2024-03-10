Россия нашла замену самолетам А-50. Авиаэксперт раскрыл детали
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нашла замену самолетам А-50. Авиаэксперт раскрыл детали

А-50
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Как отмечает авиационный эксперт Константин Криволап, после успешного уничтожения Украиной российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, армия РФ начала использовать для проведения разведки иранские дроны Mohajer-6.

Россия заменяет свои А-50 иранскими Mohajer-6

Как объясняет эксперт, Mohajer-6 – это многофункциональный БПЛА, несмотря на это, главным его заданием остается разведка.

Что также важно понимать, он может быть оснащен четырьмя ракетами небольшой дальности – 4-8 километров.

Сейчас враг спрятал те А-50, которые у него остались, как можно дальше на территории России, и поэтому россияне "остались без глаз". Частично они могут производить разведку с помощью самолета Су-24МР, который какую-то часть информации может снимать. И вот такие Mohajer-6 им помогают, – рассказывает Криволап.

Несмотря на то, что Mohajer-6 нельзя считать полноценной заменой российскому самолету А-50, у иранского дрона все равно есть свои преимущества и он способен собирать ценную информацию.

К примеру, в нем стоят американские платы и чипы, японская камера, а также сингапурские дальномеры, высотомеры.

Бойцы ВСУ уже имели дело с Mohajer-6

Константин Криволап обращает внимание на то, что для наших защитников и специалистов - это небезызвестный БПЛА, потому что еще в сентябре позапрошлого года дрон такого типа с помощью нашего катера был сбит, и он "на парашюте упал в воду, и его подняли почти целым.

И довольно серьезно его изучали, потому знаем какие там внутренние стоят приборы, что за чипы стоят. И поняли, как с ним бороться. Он не защищен от метеоусловий, не очень любит летать ночью в тумане, но 12 часов он может продержаться в воздухе, и за это время он может снять очень многое, в основном оптической информации, и соответственно передать своим операторам, - сообщил Криволап.

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