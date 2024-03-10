Росія знайшла заміну літакам А-50. Авіаексперт розкрив деталі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія знайшла заміну літакам А-50. Авіаексперт розкрив деталі

А-50
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Як зазначає авіаційний експерт Костянтин Криволап, після успішного знищення Україною російських літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, армія РФ почала використовувати для проведення розвідки іранські дрони Mohajer-6.

Росія замінює свої А-50 іранськими Mohajer-6

Як пояснює експерт, Mohajer-6 — це багатофункціональний БПЛА, попри це, головним його призначенням залишається розвідка.

Що також важливо розуміти, він може бути оснащений чотирма ракетами невеликої дальності — 4-8 кілометрів.

Зараз ворог заховав ті А-50, які в нього залишились, якомога далі на території Росії, і тому росіяни "залишись без очей". Частково вони можуть проводити розвідку за допомогою літака Су-24МР, який якусь частину інформації може знімати. І от такі Mohajer-6 їм допомагають, — розповідає Криволап.

Попри те, що Mohajer-6 не можна вважати повноцінною заміною російському літаку А-50, іранський дрон все одно має свої переваги та здатний збирати цінну інформацію.

До прикладу, у ньому стоять американські плати і чіпи японська камера, а також сінгапурські далекоміри, висотоміри.

Бійці ЗСУ уже мали справу з Mohajer-6

Костянтин Криволап звертає увагу на те, що для наших захисників та фахівців — це досить відомий БПЛА, бо ще у вересні позаминулого року дрон такого типу за допомогою нашого катера було збито, і він "на парашуті впав у воду, і його підняли майже цілого".

І досить серйозно його вивчали, тому знаємо які там внутрішні стоять прилади, що там за чіпи стоять. І зрозуміли як з ним боротися. Він не захищений від метеоумов, не дуже любить літати вночі в тумані, але 12 годин він може протриматися в повітрі, і за цей час він може зняти дуже багато, в основному оптичної інформації, і відповідно передати своїм операторам", — повідомив Криволап.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Де Росія тримає ще один літак А-50 — дані супутників
А-50 армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Британська розвідка оцінила наслідки втрати літаків А-50 для РФ
Міноборони Британії
А-50
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи може РФ розконсервувати старі А-50 — відповідь Повітряних сил ЗСУ
А-50

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?