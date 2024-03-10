Росія знайшла заміну літакам А-50. Авіаексперт розкрив деталі

Як зазначає авіаційний експерт Костянтин Криволап, після успішного знищення Україною російських літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, армія РФ почала використовувати для проведення розвідки іранські дрони Mohajer-6.

Росія замінює свої А-50 іранськими Mohajer-6

Як пояснює експерт, Mohajer-6 — це багатофункціональний БПЛА, попри це, головним його призначенням залишається розвідка.

Що також важливо розуміти, він може бути оснащений чотирма ракетами невеликої дальності — 4-8 кілометрів.

Зараз ворог заховав ті А-50, які в нього залишились, якомога далі на території Росії, і тому росіяни "залишись без очей". Частково вони можуть проводити розвідку за допомогою літака Су-24МР, який якусь частину інформації може знімати. І от такі Mohajer-6 їм допомагають, — розповідає Криволап. Поширити

Попри те, що Mohajer-6 не можна вважати повноцінною заміною російському літаку А-50, іранський дрон все одно має свої переваги та здатний збирати цінну інформацію.

До прикладу, у ньому стоять американські плати і чіпи японська камера, а також сінгапурські далекоміри, висотоміри.

Бійці ЗСУ уже мали справу з Mohajer-6

Костянтин Криволап звертає увагу на те, що для наших захисників та фахівців — це досить відомий БПЛА, бо ще у вересні позаминулого року дрон такого типу за допомогою нашого катера було збито, і він "на парашуті впав у воду, і його підняли майже цілого".