Чи може РФ розконсервувати старі А-50 — відповідь Повітряних сил ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи може РФ розконсервувати старі А-50 — відповідь Повітряних сил ЗСУ

А-50
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Розвідка Британії раніше припустила, що Росія може спробувати розконсервувати додаткові літаки А-50. У Повітряних силах ЗСУ оцінили таку можливість.

Росія намагатиметься відновити А-50

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував заяву розвідки Великої Британії, що РФ може спробувати розконсервувати додаткові А-50 після того, як ЗСУ знищили дна таких літаки.

Відновлення літака — це річ не проста. Питання в тому, в якому стані його законсервували. Якщо там все робоче. Якщо буде команда зверху, не думаю, що будуть дуже довго його відновлювати, знімати зі зберігання і направляти.

Юрій Ігнат

Юрій Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ

Ігнат додав, що Росія намагатиметься відновити втрати, зокрема, і А-50, як це було і з втраченою тактичною авіацією.

Звісно їм потрібно відновити втрачене і вони будуть знімати зі зберігання, — сказав він.

Він підкреслив, що збиття двох А-50 справді є досягненням, якого до цього не було.

А-50 збили вперше фактично, тоді вдруге таку машину збили на великій відстані й відтіснили їх далі від лінії бойового зіткнення, що зменшило спроможності А-50 проводити радіолокаційну розвідку, дізнаватися цінну для ворога інформацію щодо планування атак і атак української авіації

Знищення російських літаків А-50: що відомо

23 лютого Сили оборони збили літак А-50У за 256 кілометрів від лінії фронту. Він впав біля хутора Трудова Вірменія Каневського району Краснодарського краю.

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14 січня російський А-50У заступив на чергування в районі селища Кирилівки Мелітопольського району Запорізької області, однак одразу після цього припинив відповідати.

Згодом російський Су-30 зафіксував падіння цього літака в Азовське море. Водночас стало відомо про пошкодження повітряного командного пункту Іл-22, який зумів повернутися на аеродром.

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