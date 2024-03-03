Может ли РФ расконсервировать старые А-50 — ответ Воздушных сил ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Может ли РФ расконсервировать старые А-50 — ответ Воздушных сил ВСУ

А-50
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Разведка Британии ранее допустила, что Россия может попытаться расконсервировать дополнительные самолеты А-50. В Воздушных силах ВСУ оценили такую возможность.

Россия попытается восстановить А-50

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал заявление разведки Великобритании, что РФ может попытаться расконсервировать дополнительные А-50 после того, как ВСУ уничтожили дна таких самолетов.

Восстановление самолета — это дело не простое. Вопрос в том, в каком состоянии его законсервировали. Если там все рабочее. Если команда будет сверху, не думаю, что будут очень долго его восстанавливать, снимать с хранения и направлять.

Юрий Игнат

Юрий Игнат

Спикер Воздушных сил ВСУ

Игнат добавил, что Россия будет пытаться восстановить потери, в том числе и А-50, как это было и с утраченной тактической авиацией.

Конечно, им нужно восстановить потерянное и они будут снимать с хранения, — сказал он.

Он подчеркнул, что сбитие двух А-50 действительно является достижением, которого до этого не было.

А-50 сбили впервые фактически, тогда второй раз такую машину сбили на большом расстоянии и оттеснили их подальше от линии боевого столкновения, что уменьшило возможности А-50 проводить радиолокационную разведку, узнавать ценную для врага информацию о планировании атак и атак украинской авиации.

Уничтожение российских самолетов А-50: что известно

23 февраля Силы обороны сбили самолет А-50У в 256 километрах от линии фронта. Он упал возле хутора Трудовая Армения Каневского района Краснодарского края.

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14 января российский А-50У вступил в дежурство в районе поселка Кирилловки Мелитопольского района Запорожской области, однако сразу после этого прекратил отвечать.

Со временем российский Су-30 зафиксировал падение этого самолета в Азовское море. В то же время стало известно о повреждении воздушного командного пункта Ил-22, сумевшего вернуться на аэродром.

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