Может ли РФ расконсервировать старые А-50 — ответ Воздушных сил ВСУ

Разведка Британии ранее допустила, что Россия может попытаться расконсервировать дополнительные самолеты А-50. В Воздушных силах ВСУ оценили такую возможность.
Россия попытается восстановить А-50
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал заявление разведки Великобритании, что РФ может попытаться расконсервировать дополнительные А-50 после того, как ВСУ уничтожили дна таких самолетов.
Игнат добавил, что Россия будет пытаться восстановить потери, в том числе и А-50, как это было и с утраченной тактической авиацией.
Он подчеркнул, что сбитие двух А-50 действительно является достижением, которого до этого не было.
Уничтожение российских самолетов А-50: что известно
23 февраля Силы обороны сбили самолет А-50У в 256 километрах от линии фронта. Он упал возле хутора Трудовая Армения Каневского района Краснодарского края.
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14 января российский А-50У вступил в дежурство в районе поселка Кирилловки Мелитопольского района Запорожской области, однако сразу после этого прекратил отвечать.
Со временем российский Су-30 зафиксировал падение этого самолета в Азовское море. В то же время стало известно о повреждении воздушного командного пункта Ил-22, сумевшего вернуться на аэродром.
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