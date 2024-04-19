В РФ упал военный самолет Ту-22М3 — видео

В Ставропольском крае Российской Федерации потерпел крушение военный самолет Ту-22М3, несколько часов назад запускавший ракеты по Украине.
Что известно о падении военного российского самолета Ту-22М3
Впоследствии Владимиров сообщил, что найдены два летчика из самолета.
Министерство обороны России подтвердило крушение самолета Ту-22М3 в Ставропольском крае.
Между тем, Сухопутные войска ВСУ сообщили, что на кадрах падает самолет самолет Ту-22М3 ВКС РФ, который ночью запускал ракеты по Украине.
Российские СМИ публикуют эпическое видео падения пылающего борта.
Что известно о падении самолетов РФ
В феврале вертолет Ми-8 разбился в Карелии.
Также 12 марта в Ивановской области РФ у военного аэродрома "Северный" упал самолет Ил-76. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.
Кроме этого 14 марта в Магаданской области России разбился вертолет Ми-8 с 20 людьми на борту, по меньшей мере 2 человека — по другим данным 1 — погибли.
2 апреля потерпел крушение ударный военный вертолет Ми-24 так называемого Министерства обороны Абхазии. Трое членов экипажа были госпитализированы.
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