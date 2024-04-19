В РФ упал военный самолет Ту-22М3 — видео

В Ставропольском крае Российской Федерации потерпел крушение военный самолет Ту-22М3, несколько часов назад запускавший ракеты по Украине.

Что известно о падении военного российского самолета Ту-22М3

На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались, — говорится в сообщении губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Поделиться

Впоследствии Владимиров сообщил, что найдены два летчика из самолета.

Они живы, везем в больницу. На место происшествия выехали все службы, — написал он.

Министерство обороны России подтвердило крушение самолета Ту-22М3 в Ставропольском крае.

Самолет потерпел крушение после выполнения боевого задания при возвращении на аэродром базирования. Предварительно причиной аварии стала техническая неисправность. Три члена экипажа эвакуировались, идет поиск одного летчика. Боекомплекта на борту самолета не было, разрушений на земле нет, — говорится в сообщении. Поделиться

Между тем, Сухопутные войска ВСУ сообщили, что на кадрах падает самолет самолет Ту-22М3 ВКС РФ, который ночью запускал ракеты по Украине.

Российские СМИ публикуют эпическое видео падения пылающего борта.

Что известно о падении самолетов РФ

В феврале вертолет Ми-8 разбился в Карелии.

Также 12 марта в Ивановской области РФ у военного аэродрома "Северный" упал самолет Ил-76. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Кроме этого 14 марта в Магаданской области России разбился вертолет Ми-8 с 20 людьми на борту, по меньшей мере 2 человека — по другим данным 1 — погибли.

2 апреля потерпел крушение ударный военный вертолет Ми-24 так называемого Министерства обороны Абхазии. Трое членов экипажа были госпитализированы.