Украина атаками БпЛА могла повредить новейший российский самолет - Forbes
Категория
Украина
Дата публикации

Украина атаками БпЛА могла повредить новейший российский самолет - Forbes

Самолет РФ Бе-200
Читати українською
Источник:  Forbes

При ударах с помощью БпЛА 5 апреля по российским аэродромам украинские военные могли повредить редкий самолет-амфибию Бе-200.

Что известно о поражении украинскими дронами редкого самолета-амфибии армии РФ

Журналисты издания напоминают, что в течение 5 апреля атаки подверглись авиабазе преступной армии РФ в Ейске, Курске и Энгельсе-2 соответственно в 100, 200 и 400 милях от линии фронта в Украине.

По информации издания, в Главном управлении разведки Минобороны Украины отчитались об уничтожении 7 военных самолетов оккупационной армии РФ.

Украинский Центр оборонных стратегий насчитал восемь уничтоженных российских самолетов и восемь поврежденных.

Между тем, согласно спутниковым снимкам, как подчеркивается в материале издания, поврежден только один самолет — редкая летающая лодка Бе-200 с реактивным двигателем.

Бе-200 является новым транспортно-поисково спасательным самолетом армии РФ, который может садиться на воду и перевозить несколько тонн полезного груза.

По крайней мере, некоторые из поразивших Ейск беспилотников взорвались на перроне на северо-восточной окраине базы.

Там российский флот припарковал несколько своих самолетов, включая турбовинтовые и реактивные транспортники, пару истребителей-бомбардировщиков "Сухой" и один из 30-тонных двухместных самолетов Бе-200.

На спутниковых снимках Planet Labs, сделанных после налета беспилотников, зафиксированы повреждения Бе-200, в том числе отсутствует панель крыла и утечка топлива.

Российский флот получил свой первый Бе-200 всего четыре года назад и, по сообщениям, располагает тремя самолетами, которые дополняют флот очень старых винтовых амфибий Бе-12.

Возможно, поврежденный Бе-200 можно починить, а возможно его спишут.

Бе-200 может и не быть военно-морским Бе-200. Это может быть самолет завода имени Бериева, держащий на вооружении для испытаний.

У Бериева есть завод в Ейске, где он строит большие самолеты, включая Бе-200 и самолет раннего предупреждения о ракетном нападении А-50.

Как потеря Бе-200 повлияет на возможности армии РФ

Возможно, украинские операторы беспилотников пытались сбить Бе-200, чтобы избавить российский флот от ценного поисково-транспортного средства. Также возможно, что операторы снова целились в производственные мощности завода.

Авторы материала отмечают, что повреждение Бе-200 в любом случае еще больше истощает Черноморский флот РФ, который и без того понес многочисленные потери кораблей.

Украинские ракетные и беспилотные рейды и диверсии повредили или уничтожили четверть крупных боевых кораблей флота и несколько его самолетов, включая одну редкую летающую лодку, которую заменить очень трудно.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Сколько РФ могла потерять самолеты после атак дронов на аэродромы — данные аналитиков
самолет
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны ГУР поразили 7 российских самолетов в Ейске — СМИ
дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Возобновит ли армия РФ разведку самолетами А-50 — ответ спикера Воздушных сил
А-50

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?