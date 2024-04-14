При ударах с помощью БпЛА 5 апреля по российским аэродромам украинские военные могли повредить редкий самолет-амфибию Бе-200.

Что известно о поражении украинскими дронами редкого самолета-амфибии армии РФ

Журналисты издания напоминают, что в течение 5 апреля атаки подверглись авиабазе преступной армии РФ в Ейске, Курске и Энгельсе-2 соответственно в 100, 200 и 400 милях от линии фронта в Украине.

По информации издания, в Главном управлении разведки Минобороны Украины отчитались об уничтожении 7 военных самолетов оккупационной армии РФ.

Украинский Центр оборонных стратегий насчитал восемь уничтоженных российских самолетов и восемь поврежденных.

Между тем, согласно спутниковым снимкам, как подчеркивается в материале издания, поврежден только один самолет — редкая летающая лодка Бе-200 с реактивным двигателем.

Бе-200 является новым транспортно-поисково спасательным самолетом армии РФ, который может садиться на воду и перевозить несколько тонн полезного груза.

По крайней мере, некоторые из поразивших Ейск беспилотников взорвались на перроне на северо-восточной окраине базы.

Там российский флот припарковал несколько своих самолетов, включая турбовинтовые и реактивные транспортники, пару истребителей-бомбардировщиков "Сухой" и один из 30-тонных двухместных самолетов Бе-200.

На спутниковых снимках Planet Labs, сделанных после налета беспилотников, зафиксированы повреждения Бе-200, в том числе отсутствует панель крыла и утечка топлива.

Российский флот получил свой первый Бе-200 всего четыре года назад и, по сообщениям, располагает тремя самолетами, которые дополняют флот очень старых винтовых амфибий Бе-12.

Возможно, поврежденный Бе-200 можно починить, а возможно его спишут.

Бе-200 может и не быть военно-морским Бе-200. Это может быть самолет завода имени Бериева, держащий на вооружении для испытаний.

У Бериева есть завод в Ейске, где он строит большие самолеты, включая Бе-200 и самолет раннего предупреждения о ракетном нападении А-50.

Как потеря Бе-200 повлияет на возможности армии РФ

Возможно, украинские операторы беспилотников пытались сбить Бе-200, чтобы избавить российский флот от ценного поисково-транспортного средства. Также возможно, что операторы снова целились в производственные мощности завода.

Авторы материала отмечают, что повреждение Бе-200 в любом случае еще больше истощает Черноморский флот РФ, который и без того понес многочисленные потери кораблей.

Украинские ракетные и беспилотные рейды и диверсии повредили или уничтожили четверть крупных боевых кораблей флота и несколько его самолетов, включая одну редкую летающую лодку, которую заменить очень трудно.