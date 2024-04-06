Сколько РФ могла потерять самолеты после атак дронов на аэродромы — данные аналитиков
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Проиcшествия
Дата публикации

Сколько РФ могла потерять самолеты после атак дронов на аэродромы — данные аналитиков

самолет
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Источник:  ISW

В случае подтверждения информации о серьезных повреждениях трех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС на российском аэродроме "Энгельс-2" во время атаки дронов РФ могло потерять около 5% этих самолетов.

Аналитики подсчитали, сколько РФ могла потерять самолеты после атаки дронов на аэродромы

В Институте отметили, что удары украинских беспилотников обычно наносятся только по отдельным авиабазам в России. Способность Украины атаковать три авиабазы в одной серии ударов является «заметным сдвигом в возможностях».

Российские войска регулярно используют стратегические бомбардировщики Ту-95, дислоцированные на авиабазе Энгельс, для запуска крылатых ракет Х-101/Х-555 по целям в Украине.

По оценкам ISW, по состоянию на 2023 год РФ располагала примерно 60 самолетами Ту-95.

Если это (поражение самолетов, — ред.) подтвердится, возможна потеря примерно пяти процентов российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 за один удар будет заметна, — говорится в отчете.

Ранее Институт отмечал, что потери самолетов для России незначительны, поскольку она, вероятно, имеет около 300 различных самолетов типа Су. Сейчас российские войска используют эти самолеты для нанесения ударов управляемыми и неуправляемыми планирующими бомбами вдоль всей линии фронта в Украине, а ранее использовали значительно усиленные удары планирующими бомбами для достижения тактических преимуществ.

Постоянные украинские удары по российским аэродромам ухудшат способность Воздушно-космических сил (ВКС) России наносить ракетные и воздушные удары по всей территории Украины, — отмечают эксперты.

Удар по аэродромам РФ

Утром 5 апреля россияне заявили об атаке дронов более 50 дронов на несколько областей РФ. Взрывы раздавались в Энгельсе, где находится аэродром, в Курске, Морозовске и Ейске.

По информации источников, в результате атаки дронов, вероятно, серьезные повреждения получили по меньшей мере три стратегических бомбардировщика Ту-95МС на аэродроме "Энгельс-2". Там же погибли семь окупантов, среди них могут быть пилоты бомбардировщиков.

Еще одним объектом атаки стал военный аэродром в городе Ейск. В результате ударов украинских дронов там уничтожены по меньшей мере четыре кафира и полностью сгорели два вражеских Су-25.

Также собеседники сообщили о поражении еще одного аэродрома в Курске. О результатах этой атаки подробности пока не сообщают.

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