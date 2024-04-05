По меньшей мере 6 самолетов уничтожены дронами на аэродроме Морозовск — СМИ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

По меньшей мере 6 самолетов уничтожены дронами на аэродроме Морозовск — СМИ

Морозовск
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Источник:  online.ua

СБУ вместе со структурами сил обороны атаковала дронами аэродром в российском Морозовске в Ростовской области.

Последствия атаки по Морозовску 5 апреля

Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что были уничтожены 6 самолетов.

Отмечается, что на аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

Эти самолеты Россия использует для того, чтобы сбрасывать КАБы по позициям ВСУ и прифронтовым украинским городам.

Уничтожены по меньшей мере 6 военных самолетов РФ, а еще 8 получили существенные повреждения. Кроме техники, около 20 военных россиян стали "двухсотыми" или "трехсотыми", — цитирует свой источник "Украинская правда".

Ранее в сети были обнародованы спутниковые снимки аэродрома в Морозовске за 4 апреля — на них можно увидеть 26 самолетов Су-34 и 3 Су-30/35.

Удар по аэродромам РФ

Утром 5 апреля россияне заявили об атаке дронов более 50 дронов на несколько областей РФ. Взрывы раздавались в Энгельсе, где находится аэродром, в Курске, Морозовске и Ейске.

Местные Telegram-каналы писали об атаке аэродрома в Морозовске — там базируются вражеские бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

Также взрывы раздавались в Энгельсе, где также аэродром, в Курске и Ейске (Краснодарский край).

В Энгельсе находится военная авиабаза. Там базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС, которые наносили удары по Украине.

Кроме этого, более 10 взрывов прогремело над Ейском в Краснодарском крае, по предварительной информации над городом работала ПВО.

В городе Ейск расположен аэродром совместного базирования, при котором работает 570 авиаремонтный завод Минобороны РФ.

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