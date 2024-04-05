СБУ вместе со структурами сил обороны атаковала дронами аэродром в российском Морозовске в Ростовской области.
Последствия атаки по Морозовску 5 апреля
Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что были уничтожены 6 самолетов.
Отмечается, что на аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.
Эти самолеты Россия использует для того, чтобы сбрасывать КАБы по позициям ВСУ и прифронтовым украинским городам.
Ранее в сети были обнародованы спутниковые снимки аэродрома в Морозовске за 4 апреля — на них можно увидеть 26 самолетов Су-34 и 3 Су-30/35.
Удар по аэродромам РФ
Утром 5 апреля россияне заявили об атаке дронов более 50 дронов на несколько областей РФ. Взрывы раздавались в Энгельсе, где находится аэродром, в Курске, Морозовске и Ейске.
Местные Telegram-каналы писали об атаке аэродрома в Морозовске — там базируются вражеские бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.
Также взрывы раздавались в Энгельсе, где также аэродром, в Курске и Ейске (Краснодарский край).
В Энгельсе находится военная авиабаза. Там базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС, которые наносили удары по Украине.
Кроме этого, более 10 взрывов прогремело над Ейском в Краснодарском крае, по предварительной информации над городом работала ПВО.
В городе Ейск расположен аэродром совместного базирования, при котором работает 570 авиаремонтный завод Минобороны РФ.
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