Силы обороны уничтожили 860 оккупантов, 73 бронемашины и 50 артсистем

За прошедшие сутки между украинскими защитниками и российскими оккупантами произошло 65 боевых столкновений. Армия РФ потеряла 860 военных, 15 танков, 73 бронемашины, 50 артиллерийских систем.

Удары Сил обороны по врагу

В Генштабе сообщают, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по:

1 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

2 артиллерийских системах,

1 радиолокационной станции,

1 станции РЭБ,

2 средствах ПВО противника.

Ситуация по направлениям

На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 4 атаки противника в районе населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 30 атак в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской области; Спорное, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты 2 атаки в районах населенных пунктов Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Константиновка, Новомихайловка, Большая Новоселка и Урожайное, где враг при поддержке авиации более 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг, при поддержке авиации, предпринял 4 неудачные попытки атаковать позиции наших войск в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 5 безуспешных атак позиций наших войск.