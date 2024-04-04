Президент Владимир Зеленский в вечерней сводке отметил, что украинским военным удалось стабилизировать линию фронта на востоке Украины и остановить наступление преступной армии РФ.
Что Зеленский говорит о стабилизации фронта на востоке Украины
Глава государства отметил, что в условиях острой нехватки боеприпасов и вооружений украинским военным удалось остановить наступление преступной армии РФ на востоке Украины.
Глава государства также выразил благодарность всем украинским военным и командирам.
Также на Ставке, по словам Зеленского, был первый доклад нового руководителя Службы внешней разведки генерала Олега Иващенко относительно конкретных действий в должности, конкретной работы СВР.
Отдельно на Ставке также обсудили вопросы производства и поставки дронов и РЭБ на этот год.
Он отметил, что дал поручение подготовить аналогичный отчет по ракетной программе.
Зеленский об ударах армии РФ по Харькову
Кроме этого, Зеленский отреагировал на продолжение ударов преступной армии РФ по Харькову.
Президент отметил, что сейчас в коммуникации с рядом стран идет поиск возможностей для защиты наших территорий от воздушных атак россиян.
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