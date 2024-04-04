Президент Владимир Зеленский в вечерней сводке отметил, что украинским военным удалось стабилизировать линию фронта на востоке Украины и остановить наступление преступной армии РФ.

Что Зеленский говорит о стабилизации фронта на востоке Украины

Глава государства отметил, что в условиях острой нехватки боеприпасов и вооружений украинским военным удалось остановить наступление преступной армии РФ на востоке Украины.

Был подробный отчет главкома — по всем тем точкам на фронте, где российская армия рассчитывала иметь успех сейчас. Удалось стабилизировать наши позиции. Главком доложил о наших действиях, которые не дают оккупанту продвигаться. И в условиях дефицита снарядов, существенного замедления в поставках такие результаты действительно очень хорошие, подчеркнул Зеленский. Поделиться

Глава государства также выразил благодарность всем украинским военным и командирам.

Также на Ставке, по словам Зеленского, был первый доклад нового руководителя Службы внешней разведки генерала Олега Иващенко относительно конкретных действий в должности, конкретной работы СВР.

Отдельно на Ставке также обсудили вопросы производства и поставки дронов и РЭБ на этот год.

Был подробный отчет о контрактах, все максимально конкретно — никаких пустых слов, только четкие письменные договоренности с производителями, четкое финансирование, четкие сроки снабжения. Действительно, хорошо поработали все, кто ответственен за это направление. И относительно дронов всех видов — и РЭБ мы будем крепче, — отметил Зеленский. Поделиться

Он отметил, что дал поручение подготовить аналогичный отчет по ракетной программе.

Зеленский об ударах армии РФ по Харькову

Кроме этого, Зеленский отреагировал на продолжение ударов преступной армии РФ по Харькову.

Сегодня из-за удара "шахедов" по обычной жилой застройке, к сожалению, четыре человека погибли, из них трое — спасатели нашей ГСЧС Украины. Ребята прибыли по вызову после первого удара, и произошло второе попадание. Подлая российская тактика, — подчеркнул президент. Поделиться

Президент отметил, что сейчас в коммуникации с рядом стран идет поиск возможностей для защиты наших территорий от воздушных атак россиян.