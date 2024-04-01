Зеленский провел "максимально конкретное" совещание по дронам

Президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля вместе с военными и чиновниками провел почти трехчасовое совещание по дронам.

Что обсудили на совещании

Зеленский сообщил, что на совещании обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщикам, разведчикам, а также по дальнобойным дронам для особых задач.

Обсудили, как обеспечить гибкость нашего ОПК. Потребности фронта постоянно меняются. Наши производители должны своевременно реагировать на них. Поделиться

Также там приняли решение об упрощении процедуры закупок, импорта комплектования, наращивании производства снарядов для дронов и обучении операторов.

Проект построения комплексной системы управления средствами РЭБ для защиты наших воинов и техники от российских беспилотников. Систему уже тестируют по отдельным направлениям. Запланировано масштабирование проекта на весь фронт. Поделиться

Производство беспилотников в Украине

18 марта Кабинет министров Украины выделил дополнительные 5 млрд грн на закупку ударных дронов для сил обороны Украины.

В декабре 2023 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украина в следующем году произведет миллион дронов.

Уже в декабре мы производим более 50 тысяч FPV дронов. Кроме FPV дронов мы уже способны произвести в следующем году более 10 тысяч ударных дронов средней дальности (сотни км), и 1000+ дронов с дальностью за 1000 км. Александр Камышин министр по стратегическим отраслям промышленности

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции пообещал, что Украина в 2024 году изготовит миллион беспилотников.