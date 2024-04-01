Зеленский провел "максимально конкретное" совещание по дронам

Президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля вместе с военными и чиновниками провел почти трехчасовое совещание по дронам.
Что обсудили на совещании
Зеленский сообщил, что на совещании обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщикам, разведчикам, а также по дальнобойным дронам для особых задач.
Также там приняли решение об упрощении процедуры закупок, импорта комплектования, наращивании производства снарядов для дронов и обучении операторов.
Производство беспилотников в Украине
18 марта Кабинет министров Украины выделил дополнительные 5 млрд грн на закупку ударных дронов для сил обороны Украины.
В декабре 2023 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украина в следующем году произведет миллион дронов.
19 декабря президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции пообещал, что Украина в 2024 году изготовит миллион беспилотников.
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