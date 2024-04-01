Зеленський провів "максимально конкретну" нараду щодо дронів

Президент України Володимир Зеленський 1 квітня разом з військовими та урядовцями провів майже тригодинну нараду щодо дронів.

Що обговорили на нараді

Зеленський повідомив, що на нараді оновили й деталізували плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників: FPV, бомбардувальниками, розвідниками, а також за далекобійними дронами для особливих завдань.

Обговорили, як забезпечити гнучкість нашого ОПК. Потреби фронту постійно змінюються. Наші виробники мають вчасно реагувати на них. Поширити

Також там ухвалили рішення щодо спрощення процедури закупівель, імпорту комплектування, нарощування виробництва снарядів для дронів і навчання операторів.

Проект побудови комплексної системи керування засобами РЕБ для захисту наших воїнів і техніки від російських безпілотників. Систему вже тестують на окремих напрямках. Запланували масштабування проекту на весь фронт. Поширити

Виробництво безпілотників в Україні

18 березня Кабінет міністрів України виділив додаткові 5 млрд грн на закупівлю ударних дронів для Сил оборони України.

У грудні 2023 року міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна в наступному році виробить мільйон дронів.

Вже в грудні ми виробляємо більше 50 тисяч FPV дронів. Окрім FPV дронів ми вже спроможні виробити в наступному році більше 10 тисяч ударних дронів середньої дальності (сотні км), та 1000+ дронів з дальністю за 1000 км. Олександр Камишін міністр із питань стратегічних галузей промисловості

19 грудня президент України Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції пообіцяв, що Україна у 2024 році виготовить мільйон безпілотників.