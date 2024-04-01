Зеленський провів "максимально конкретну" нараду щодо дронів

Президент України Володимир Зеленський 1 квітня разом з військовими та урядовцями провів майже тригодинну нараду щодо дронів.
Що обговорили на нараді
Зеленський повідомив, що на нараді оновили й деталізували плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників: FPV, бомбардувальниками, розвідниками, а також за далекобійними дронами для особливих завдань.
Також там ухвалили рішення щодо спрощення процедури закупівель, імпорту комплектування, нарощування виробництва снарядів для дронів і навчання операторів.
Виробництво безпілотників в Україні
18 березня Кабінет міністрів України виділив додаткові 5 млрд грн на закупівлю ударних дронів для Сил оборони України.
У грудні 2023 року міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна в наступному році виробить мільйон дронів.
19 грудня президент України Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції пообіцяв, що Україна у 2024 році виготовить мільйон безпілотників.
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