У Литві ухвалили закон для збільшення поставок дронів Україні

Парламент Литви ухвалив поправки, що дозволять купувати дрони з китайськими комплектуючими та передавати їх Україні.

Як Литва працює над збільшенням поставок дронів Україні

Сейм схвалив поправки до закону про державні закупівлі, які дають змогу дозволити організаціям, важливим для безпеки, купувати і використовувати для випробувань або передавати в інші країни дрони, у яких використовують комплектуючі китайських виробників.

Після обговорення за проект проголосували 75 осіб, двоє утрималися, жоден депутат не проголосував проти.

Економічна комісія Сейму після невеликого коригування проєкту схвалила його консенсусом.

Передбачається, що компанії та організації зможуть передавати Україні закуплені дрони із китайськими комплектуючими.

Депутати уточнили, що оскільки подібні дрони або інша продукція не будуть використовуватися в діяльності закупівельних організацій, важливих для безпеки, такі винятки не завдадуть шкоди інтересам національної безпеки країни.

Словенія долучилась до ініціативи Чехії з поставок боєприпасів Україні

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський зазначив, що його країна долучилась до ініціативи Чехії з купівлі та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

Однак він не вказав, яку суму внесе Словенія для закупівлі снарядів.

Раніше ЗМІ Словенії повідомляли, що країна могла виділити 1 млн євро на ці потреби.

А глава МЗС Австрії Александр Шалленберг сказав, що країна не долучиться до плану Чехії із закупівлі снарядів через свій військовий нейтралітет.

У межах ініціативи Праги із закупівлі артилерійських снарядів для української армії Київ потенційно може отримати 1,5 млн боєприпасів, — зазначив Ліпавський.

Глава МЗС зазначив, що самої чеської ініціативи недостатньо для підтримки України, а фінансування перших постачань в Україну потрібно до того, як відправлять вантажі.