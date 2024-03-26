Парламент Литвы принял поправки, позволяющие покупать дроны с китайскими комплектующими и передавать их Украине.

Как Литва работает над увеличением поставок дронов Украине

Сейм одобрил поправки к закону о государственных закупках, позволяющие разрешить организациям, важным для безопасности, покупать и использовать для испытаний или передавать в другие страны дроны, в которых используются комплектующие китайских производителей.

После обсуждения за проект проголосовали 75 человек, двое воздержались, ни один депутат не проголосовал против.

Экономическая комиссия Сейма после небольшой корректировки проекта одобрила его консенсусом.

Предполагается, что компании и организации могут передавать Украине закупленные дроны с китайскими комплектующими.

Депутаты уточнили, что поскольку подобные дроны или другая продукция не будут использоваться в деятельности организаций, важных для безопасности, такие исключения не нанесут вреда интересам национальной безопасности страны.

Словения присоединилась к инициативе Чехии по поставкам боеприпасов Украине

Глава МИД Чехии Ян Липовский отметил, что его страна присоединилась к инициативе Чехии по покупке и передаче Украине артиллерийских боеприпасов.

Однако он не указал, какую сумму внесет Словения для закупки снарядов.

Ранее СМИ Словении сообщали, что страна могла выделить 1 млн. евро на эти нужды.

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг сказал, что страна не присоединится к плану Чехии по закупке снарядов из-за своего военного нейтралитета.

В рамках инициативы Праги по закупке артиллерийских снарядов для украинской армии Киев потенциально может получить 1,5 млн. боеприпасов, — отметил Липовский.

Глава МИД отметил, что самой чешской инициативы недостаточно для поддержки Украины, а финансирование первых поставок в Украину нужно до того, как отправят грузы.