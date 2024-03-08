Литва выделит 5 млн евро на восстановление учебных заведений Украины

Литва выделила 5 млн евро в поддержку реконструкции школ и детских садов в Украине.

Литва поможет Украине отстроить школы и детсады

Литва выделит дополнительные средства для восстановления начальных и средних учебных заведений Украины.

Об этом заявила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте, сообщает LRT.

Литва выделяет 5 млн евро в поддержку реконструкции школ и детских садов в Украине. Гинтаре Скайсте Министр финансов Литвы

Она встретилась в Киеве с министром финансов Украины Сергеем Марченко и главой Национального банка Украины Андреем Пешным.

По мнению Скайсте, поскольку поддержка Украины со стороны США застопорилась, Европейский союз не может медлить и должен со своей стороны обеспечить военную и финансовую поддержку борющейся с жестокостью России страны.

Во время визита министр также посетила детский сад в Ирпене Киевской области, который был восстановлен за литовские средства и оборудован хранилищами, отвечающими требованиям безопасности.

Помощь Литвы Украине

Литва, Латвия и Эстония с первых дней полномасштабной войны поддерживают Украину. Балтийские страны оказали военную, финансовую и гуманитарную помощь, а также приняли десятки тысяч беженцев из Украины.

Напомним, что Литва приобрела для Украины две пусковые установки ЗРК NASAMS, которые помогут усилить противовоздушную оборону нашей страны. В ноябре Литва заявила о передаче Украине пусковых установок NASAMS, необходимого оборудования, а также внедорожников для экипажа.

В конце февраля стало известно, что в Литве собрали более 8 млн евро на закупку военного оборудования для украинских защитников.