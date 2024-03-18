Уряд виділив додаткові 5 млрд грн на закупівлю дронів для Сил оборони

Кабмін виділив додаткові кошти на закупівлю дронів

Міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що відповідний проєкт рішення був розроблений Міністерством економіки. Будуть використані кошти з резервного фонду держбюджету.

Загалом на сьогодні вже укладено угод з виробниками БПЛА на суму близько 30 млрд гривень, в процесі перебуває підготовка контрактів на суму 14 млрд гривень. І, зрозуміло, це не вичерпний обсяг. Юлія Свириденко Перший віцепрем'єр-міністр України — Міністр економіки України.

Водночас уряд продовжить як планове, так і оперативне фінансування закупівель безпілотників.

Україна у 2024 році зможе виготовити 2 млн безпілотників

На початку березня заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр в ефірі національного телемарафону сказала, що наразі Україна має можливість виготовляти біля 150 тисяч дронів на місяць.

За її словами, є можливість виробляти більше, однак це зупиняє відсутність достатнього фінансування.

Сьогодні в Україні майже 200 компаній залучені у виробництво різного роду дронів. До державних замовлень залучені близько 60 компаній, а для закупівель буде задіяно ще більше.

Водночас цього року Україна зможе виготовити 2 млн одиниць дронів.