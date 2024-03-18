Правительство выделило дополнительные 5 млрд грн на закупку дронов для Сил обороны

Кабинет министров Украины выделил дополнительные 5 млрд грн на закупку ударных дронов для Сил обороны Украины.
Кабмин выделил дополнительные средства на закупку дронов
Министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что соответствующий проект решения был разработан Министерством экономики. Будут использованы средства из резервного фонда госбюджета.
В то же время, правительство продолжит как плановое, так и оперативное финансирование закупок беспилотников.
Украина в 2024 году сможет произвести 2 млн беспилотников
В начале марта заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр в эфире национального телемарафона сказала, что сейчас Украина имеет возможность производить около 150 тысяч дронов в месяц.
По ее словам, есть возможность производить больше, однако это останавливает отсутствие достаточного финансирования.
Сегодня в Украине почти 200 компаний вовлечены в производство разного рода дронов. В государственные заказы привлечены около 60 компаний, а для закупок будет задействовано еще больше.
В то же время Украина сможет произвести 2 млн единиц дронов.
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