Правительство выделило дополнительные 5 млрд грн на закупку дронов для Сил обороны

Кабмин выделил дополнительные средства на закупку дронов

Министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что соответствующий проект решения был разработан Министерством экономики. Будут использованы средства из резервного фонда госбюджета.

Всего на сегодняшний день уже заключены соглашения с производителями БПЛА на сумму около 30 млрд гривен, в процессе находится подготовка контрактов на сумму 14 млрд гривен. И, конечно, это не исчерпывающий объем. Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины.

В то же время, правительство продолжит как плановое, так и оперативное финансирование закупок беспилотников.

Украина в 2024 году сможет произвести 2 млн беспилотников

В начале марта заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр в эфире национального телемарафона сказала, что сейчас Украина имеет возможность производить около 150 тысяч дронов в месяц.

По ее словам, есть возможность производить больше, однако это останавливает отсутствие достаточного финансирования.

Сегодня в Украине почти 200 компаний вовлечены в производство разного рода дронов. В государственные заказы привлечены около 60 компаний, а для закупок будет задействовано еще больше.

В то же время Украина сможет произвести 2 млн единиц дронов.