Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, предусматривающий снижение призывного возраста с 27 до 25 лет.

Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, предусматривающий снижение призывного возраста.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Верховной Рады.

В документе указано, что после вступления в силу призывной возраст будет уменьшен с 27 до 25 лет. Такое изменение позволит мобилизовать военнообязанных мужчин в возрасте 25 и 26 лет.

Мобилизация 500 тысяч

Цифру в 500 тысяч впервые назвал президент Владимир Зеленский. Во время пресс-конференции 19 декабря 2023 г. он сообщил, что Генштаб обратился с запросом о мобилизации дополнительно 450-500 тысяч украинцев.

После этого Кабинет Министров внес в Верховную Раду первый законопроект об усилении мобилизации. В настоящее время в парламенте рассматривается второй вариант законопроекта Кабмина о мобилизации.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в марте заявил, что потребности мобилизовать 500 тысяч украинцев в ряды Вооруженных сил Украины на данный момент нет.