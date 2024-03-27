В Минобороны обнародовали изменения в проект по проведению мобилизации в Украине.

Что известно об изменениях в проекте по мобилизации в Украине

В соответствии с изменениями предлагается введение базовой военной службы на замену срочной.

Изменениями предлагается с 2025 года ввести прохождение обязательной базовой службы для мужчин от 18 лет.

При этом мобилизационный возраст составит от 25 до 60 лет.

С 2025 года в высших учебных заведениях вводится базовая военная подготовка, отмечают в Минобороны. Поделиться

В ведомстве добавили, что от прохождения базовой военной подготовки могут быть уволены отдельные категории граждан.

Вместо срочной вводится базовая военная служба на срок 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное, подчеркнули в Минобороны. Поделиться

Также предлагается разрешить мужчинам в возрасте от 18 лет выбрать время прохождения базовой военной службы.

Кроме того, украинцы с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста, то есть от 25 лет.

Что известно о пересмотре Советом поправок к проекту о мобилизации

По словам заместителя председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егора Чернева, нардепы пытаются оперативно пересмотреть внесенные поправки в законопроект о мобилизации.

Мы делаем максимум со своей стороны, стараемся как можно быстрее все пройти. На сегодняшний день прошли около 800 или 700 правок. Уже прошло 3,5 тыс., — объясняет Чернев. Поделиться

Он отметил, что всего осталось пересмотреть около 700 поправок.

Нардеп предположил, что на их просмотр уйдет еще около двух дней на этой неделе.

После этого законопроект будет вынесен на голосование в Верховную Раду.