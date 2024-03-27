В Минобороны обнародовали изменения в проект по проведению мобилизации в Украине.
Что известно об изменениях в проекте по мобилизации в Украине
В соответствии с изменениями предлагается введение базовой военной службы на замену срочной.
Изменениями предлагается с 2025 года ввести прохождение обязательной базовой службы для мужчин от 18 лет.
При этом мобилизационный возраст составит от 25 до 60 лет.
В ведомстве добавили, что от прохождения базовой военной подготовки могут быть уволены отдельные категории граждан.
Также предлагается разрешить мужчинам в возрасте от 18 лет выбрать время прохождения базовой военной службы.
Кроме того, украинцы с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста, то есть от 25 лет.
Что известно о пересмотре Советом поправок к проекту о мобилизации
По словам заместителя председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егора Чернева, нардепы пытаются оперативно пересмотреть внесенные поправки в законопроект о мобилизации.
Он отметил, что всего осталось пересмотреть около 700 поправок.
Нардеп предположил, что на их просмотр уйдет еще около двух дней на этой неделе.
После этого законопроект будет вынесен на голосование в Верховную Раду.
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