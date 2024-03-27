В Міноборони оприлюднили зміни до проекту щодо проведення мобілізації в Україні.
Що відомо про зміни у проекті про мобілізацію в Україні
Зазначається, що відповідно до змін, пропонується введення базової військової служби на заміну строковій.
Змінами пропонується з 2025 року запровадити проходження обов'язкової базової служби для чоловіків віком від 18 років.
При цьому мобілізаційний вік складатиме від 25 до 60 років.
У відомстві додали, що від проходження базової військової підготовки можуть бути звільнені окремі категорії громадян.
Також пропонується дозволити чоловікам у віці від 18 років обрати час проходження базової військової служби.
Крім того, українці з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку, тобто від 25 років.
Що відомо про перегляд Радою правок до проекту про мобілізацію
За словами заступника голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєва, нардепи намагаються оперативно переглянути внесені правки до законопроекту про мобілізацію.
Він зазначив, що усього залишилось переглянути близько 700 правок.
Нардеп припустив, що на їх перегляд піде ще десь близько двох днів на цьому тижні.
Після цього законопроект буде винесено на голосування у Верховну раду.
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