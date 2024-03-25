Мобілізація 2024. Полк Каліновського звернувся до усіх білорусів — відео

25 березня Полк імені Кастуся Каліновського, який воює у складі ЗСУ за незалежність України, записав потужне звернення до усіх білорусів й закликав об'єднатися заради знищення режимів російського та білоруського диктаторів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

День Волі. Полк Каліновського звернувся до білоруського народу

25 березня білоруси відзначають 106-ту річницю проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки.

Чимало людей називають його Днем Волі, а хтось вважає Днем Незалежності.

Що важливо розуміти, саме у 1918 році білоруси оголосили на весь світ, що Білорусь є вільною і незалежною країною.

У цей важливий день для всього білоруського народу Полк імені Кастуся Каліновського вирішив оголосити масштабну мобілізаційну кампанію.

Єдиний спосіб потрапити в Polk — подати заявку через спеціального бота. З цього дня заявки приймаються в новому єдиному офіційному боті, який доступний тільки на офіційних сторінках Полку.

Безпеку та безпеку даних у боті гарантують кіберпартизани.

Ми, білоруси, добровольці, чоловіки і жінки полку імені Кастуся Каліновського, вільні люди, колишні державні службовці, підприємці, спортсмени, менеджери, громадяни, вчителі, лікарі; хто цікавився політикою і хто не цікавився; ті, хто має військовий досвід і хто його тільки здобуває; люди різного віку, світогляду, життєвого досвіду та інтересів, але об’єднані любов’ю та повагою до свого народу, та презирством до жорстокого режиму білоруської влади та підтримуваної нею несправедливої ​​війни Росії проти цивілізованого миру, оголошуємо національну мобілізаційну кампанію, — заявили у Полку Каліновського. Поширити

Білоруські добровольчі сили звертають увагу на те, що саме вони протягом останніх 2 років повномасштабної війни РФ проти України залишаються одними з найбоєздатніших національних підрозділів.

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Що важливо розуміти, за цей час Полк Каліновського створив власну систему забезпечення, логістики, навчання та кіберзахисту.

Ба більше, він має достатньо зброї і снарядів.

Лукашенко боїться тільки нас… Але головне, що ми створили досвідчену команду. Отримавши багатий досвід визволення України з 2014 року, наші командири тепер мають змогу розширювати свої бойові підрозділи, готувати та керувати великою кількістю добровольців. Ми впевнені, що кожний білорус знайде своє місце в Полку, — йдеться в заяві. Поширити

Як можна допомогти Полку Каліновського

Якщо ви не готові стати новобранцем Полку в ЗСУ, це не означає, що ви не можете посприяти знищенню режимів Путіна та Лукашенка.

Є кілька способів підтримки білоруських добровольчих сил: