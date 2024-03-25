Мобілізація 2024. Полк Каліновського звернувся до усіх білорусів — відео

25 березня Полк імені Кастуся Каліновського, який воює у складі ЗСУ за незалежність України, записав потужне звернення до усіх білорусів й закликав об'єднатися заради знищення режимів російського та білоруського диктаторів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.
День Волі. Полк Каліновського звернувся до білоруського народу
25 березня білоруси відзначають 106-ту річницю проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки.
Чимало людей називають його Днем Волі, а хтось вважає Днем Незалежності.
Що важливо розуміти, саме у 1918 році білоруси оголосили на весь світ, що Білорусь є вільною і незалежною країною.
У цей важливий день для всього білоруського народу Полк імені Кастуся Каліновського вирішив оголосити масштабну мобілізаційну кампанію.
Єдиний спосіб потрапити в Polk — подати заявку через спеціального бота. З цього дня заявки приймаються в новому єдиному офіційному боті, який доступний тільки на офіційних сторінках Полку.
Безпеку та безпеку даних у боті гарантують кіберпартизани.
Білоруські добровольчі сили звертають увагу на те, що саме вони протягом останніх 2 років повномасштабної війни РФ проти України залишаються одними з найбоєздатніших національних підрозділів.
Дивіться також інтерв’ю online.ua з командиром Полку імені Кастуся Каліновського Денисом Прохоровим на позивний “Кит”:
Що важливо розуміти, за цей час Полк Каліновського створив власну систему забезпечення, логістики, навчання та кіберзахисту.
Ба більше, він має достатньо зброї і снарядів.
Як можна допомогти Полку Каліновського
Якщо ви не готові стати новобранцем Полку в ЗСУ, це не означає, що ви не можете посприяти знищенню режимів Путіна та Лукашенка.
Є кілька способів підтримки білоруських добровольчих сил:
покажіть це звернення людям зі свого оточення, щоб більше білорусів дізналися про кампанію;
беріть активну участь у цільових зборах Полку;
приходьте з ініціативами, адже завжди потрібні будуть безкоштовні послуги чи спільні проєкти, якщо вони відповідають місії Полку;
не забувайте про творчість: ваші треки, тексти, мистецькі проєкти — це важлива складова моралі;
підписуйтесь на соцмережі Полку прямо зараз і обов'язково залишайте коментарі до публікацій, якщо це безпечно для вас;
підпишіться на платну підписку на YouTube-канал Полку. За ці гроші забезпечується робота бійців;
купуйте фірмову продукцію Полку в його інтернет-магазині. Кошти від продажу йдуть на забезпечення бійців.
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