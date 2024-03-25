Мобілізація 2024. Полк Каліновського звернувся до усіх білорусів — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

Мобілізація 2024. Полк Каліновського звернувся до усіх білорусів — відео

Полк імені Кастуся Каліновського
Полк Каліновського

25 березня Полк імені Кастуся Каліновського, який воює у складі ЗСУ за незалежність України, записав потужне звернення до усіх білорусів й закликав об'єднатися заради знищення режимів російського та білоруського диктаторів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

День Волі. Полк Каліновського звернувся до білоруського народу

25 березня білоруси відзначають 106-ту річницю проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки.

Чимало людей називають його Днем Волі, а хтось вважає Днем Незалежності.

Що важливо розуміти, саме у 1918 році білоруси оголосили на весь світ, що Білорусь є вільною і незалежною країною.

У цей важливий день для всього білоруського народу Полк імені Кастуся Каліновського вирішив оголосити масштабну мобілізаційну кампанію.

Єдиний спосіб потрапити в Polk — подати заявку через спеціального бота. З цього дня заявки приймаються в новому єдиному офіційному боті, який доступний тільки на офіційних сторінках Полку.

Безпеку та безпеку даних у боті гарантують кіберпартизани.

Ми, білоруси, добровольці, чоловіки і жінки полку імені Кастуся Каліновського, вільні люди, колишні державні службовці, підприємці, спортсмени, менеджери, громадяни, вчителі, лікарі; хто цікавився політикою і хто не цікавився; ті, хто має військовий досвід і хто його тільки здобуває; люди різного віку, світогляду, життєвого досвіду та інтересів, але об’єднані любов’ю та повагою до свого народу, та презирством до жорстокого режиму білоруської влади та підтримуваної нею несправедливої ​​війни Росії проти цивілізованого миру, оголошуємо національну мобілізаційну кампанію, — заявили у Полку Каліновського.

Білоруські добровольчі сили звертають увагу на те, що саме вони протягом останніх 2 років повномасштабної війни РФ проти України залишаються одними з найбоєздатніших національних підрозділів.

Дивіться також інтерв’ю online.ua з командиром Полку імені Кастуся Каліновського Денисом Прохоровим на позивний “Кит”:

Що важливо розуміти, за цей час Полк Каліновського створив власну систему забезпечення, логістики, навчання та кіберзахисту.

Ба більше, він має достатньо зброї і снарядів.

Лукашенко боїться тільки нас… Але головне, що ми створили досвідчену команду. Отримавши багатий досвід визволення України з 2014 року, наші командири тепер мають змогу розширювати свої бойові підрозділи, готувати та керувати великою кількістю добровольців. Ми впевнені, що кожний білорус знайде своє місце в Полку, — йдеться в заяві.

Як можна допомогти Полку Каліновського

Якщо ви не готові стати новобранцем Полку в ЗСУ, це не означає, що ви не можете посприяти знищенню режимів Путіна та Лукашенка.

Є кілька способів підтримки білоруських добровольчих сил:

  1. покажіть це звернення людям зі свого оточення, щоб більше білорусів дізналися про кампанію;

  2. беріть активну участь у цільових зборах Полку;

  3. приходьте з ініціативами, адже завжди потрібні будуть безкоштовні послуги чи спільні проєкти, якщо вони відповідають місії Полку;

  4. не забувайте про творчість: ваші треки, тексти, мистецькі проєкти — це важлива складова моралі;

  5. підписуйтесь на соцмережі Полку прямо зараз і обов'язково залишайте коментарі до публікацій, якщо це безпечно для вас;

  6. підпишіться на платну підписку на YouTube-канал Полку. За ці гроші забезпечується робота бійців;

  7. купуйте фірмову продукцію Полку в його інтернет-магазині. Кошти від продажу йдуть на забезпечення бійців.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Командир Полку Каліновського вперше розкрив чисельність білоруського підрозділу ЗСУ
Полк імені Кастуся Каліновського
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Чому Лукашенко не довіряє регулярним військам РБ — пояснює командир Полку Каліновського
Лукашенко
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Командир Полку Каліновського звернувся до росіян з потужним закликом — відео
Полк Каліновського

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?