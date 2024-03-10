Командир Полку Каліновського звернувся до росіян з потужним закликом — відео
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Командир Полку Каліновського звернувся до росіян з потужним закликом — відео

Полк Каліновського
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Денис Прохоров на позивний “Кит” — командир Полку імені Кастуся Каліновського — під час інтерв’ю online.ua закликав російський народ нарешті прокинутися й повалити режим диктатора Путіна.

Росіяни могли б закінчити війну про Україну, якби нарешті повстали

За слова Прохорова, він мріє про те, щоб Росія розпалася на мінідержави.

Він вважає, що це залежить від прагнення українців, білорусів та їхніх союзників знищити дієздатність “махіни” під назвою Російська імперія.

Як тільки рашка не зможе втілювати свої плани у реальність та не матиме можливості оновлювати військовий потенціал, — сподіваюся, що почнуть повстання всередині Росії. Хочу, щоб росіяни прокинулися. Вийдіть 10, 15, 500 тисяч людей, і скажіть, що вас не влаштовує держава під цим карликом. І те, що зараз відбувається геноцид в Україні. Зберіться і зробіть щось. Скажіть свою позицію, не ту, яку транслюють по телевізору, а свою.

Денис “Кит” Прохоров

Денис “Кит” Прохоров

Командир Полку імені Кастуся Каліновського

Білоруський воїн звертає увагу на те, що апарат країни-агресорки тримається на придушенні та тотальному контролі. Аналогічна ситуація наразі склалася і в РБ.

Попри це, у Путіна досі вистачає сил на те, щоб контролювати ситуацію у Росії.

Не можна ігнорувати той факт, що у росіян великий мобілізаційний ресурс, однак все одно є величезні проблеми з оновленням техніки та мотивацією особового складу.

Україна буде боротися, поки не переможе

Як зазначає Денис Прохоров, бійці, які воюють за незалежність України роками, знають, що заморожений конфлікт стане причиною нових атак і жертв.

Путін використає паузу у війні винятково для відновлення сил та ресурсів своєї окупаційної армії.

У будь-якому разі я відштовхуюсь від думки народу, який не погоджується на перемир'я. Просто уявіть, скільки життів забрала ця війна. Як пояснити перемир'я тим, хто втратив близьких людей. Для них, як і для мене, перемогою буде повна недієздатність Російської імперії. Лише, тоді ми зможемо видихнути. У цьому питанні має бути зацікавлена не лише Україна, а й світ, — наголошує командир Полку імені Кастуся Каліновського.

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