Лукашенко дозволив своїм військовим стріляти по цивільних білорусах

Відповідно до указу білоруського диктатора, військовослужбовці мають право застосовувати фізичну силу, спецзасоби, бойову та спеціальну техніку, зброю з урахуванням обстановки, характеру злочину, адміністративного правопорушення та особи винного відповідно до вимог загальновійськових статутів.

При цьому особі, щодо якої можуть бути застосовані "фізична сила, спеціальні засоби, бойова та спецтехніка", необхідно роз'яснити, що це можливо, і дати час для "виконання вимог законодавства".

Винятком є ​​випадки, коли "зволікання створює пряму загрозу життю військовослужбовця чи інших громадян або може призвести до інших тяжких наслідків".

Лукашенко порушив білоруське законодавство щодо застосування військовими зброї проти цивільних

Білоруське законодавство передбачало, що застосування військовослужбовцями фізичної сили, спеціальних засобів, зброї, бойової та спеціальної техніки внаслідок перевищення влади тягне за собою відповідальність, встановлену правовими актами.

Минулого місяця Лукашенко вніс зміни до закону про органи держбезпеки.

Нововведення дозволили застосовувати зброю проти жінок, дітей та людей з інвалідністю у "випадках збройного опору, збройного чи групового нападу чи інших дій, що загрожують життю чи здоров'ю людей".

До цього це дозволялося лише у разі збройного нападу.