Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко новым указом позволил военным открывать огонь и применять спецсредства против гражданских граждан.
Лукашенко разрешил своим военным стрелять по гражданским белорусам
Согласно указу белорусского диктатора, военнослужащие имеют право применять физическую силу, спецсредства, боевую и специальную технику, оружие с учетом обстановки, характера преступления, административного правонарушения и лица виновного в соответствии с требованиями общевойсковых уставов.
При этом лицу, к которому могут быть применены "физическая сила, специальные средства, боевая и спецтехника", необходимо разъяснить, что это возможно, и дать время для "выполнения требований законодательства".
Исключение составляют случаи, когда "промедление создает прямую угрозу жизни военнослужащего или других граждан или может привести к другим тяжелым последствиям".
Лукашенко нарушил белорусское законодательство по применению военными оружия против гражданских
Белорусское законодательство предполагало, что применение военнослужащими физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники в результате превышения власти влечет ответственность, установленную правовыми актами.
В прошлом месяце Лукашенко внес изменения в закон об органах госбезопасности.
Нововведения разрешили применять оружие против женщин, детей и людей с инвалидностью в "случаях вооруженного сопротивления, вооруженного или группового нападения или других действий, угрожающих жизни или здоровью людей".
До этого это разрешалось только в случае вооруженного нападения.
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