Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко новым указом позволил военным открывать огонь и применять спецсредства против гражданских граждан.

Лукашенко разрешил своим военным стрелять по гражданским белорусам

Согласно указу белорусского диктатора, военнослужащие имеют право применять физическую силу, спецсредства, боевую и специальную технику, оружие с учетом обстановки, характера преступления, административного правонарушения и лица виновного в соответствии с требованиями общевойсковых уставов.

При этом лицу, к которому могут быть применены "физическая сила, специальные средства, боевая и спецтехника", необходимо разъяснить, что это возможно, и дать время для "выполнения требований законодательства".

Исключение составляют случаи, когда "промедление создает прямую угрозу жизни военнослужащего или других граждан или может привести к другим тяжелым последствиям".

Лукашенко нарушил белорусское законодательство по применению военными оружия против гражданских

Белорусское законодательство предполагало, что применение военнослужащими физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники в результате превышения власти влечет ответственность, установленную правовыми актами.

В прошлом месяце Лукашенко внес изменения в закон об органах госбезопасности.

Нововведения разрешили применять оружие против женщин, детей и людей с инвалидностью в "случаях вооруженного сопротивления, вооруженного или группового нападения или других действий, угрожающих жизни или здоровью людей".

До этого это разрешалось только в случае вооруженного нападения.