Командир Полка Калиновского обратился к россиянам с мощным призывом — видео

Денис Прохоров с позывным "Кит" — командир Полка имени Кастуся Калиновского — во время интервью online.ua призвал российский народ наконец проснуться и свергнуть режим диктатора Путина.
Россияне могли бы закончить войну против Украины, если бы наконец-то восстали
По словам Прохорова, он мечтает о том, чтобы Россия распалась на минигосударства.
Он считает, что это зависит от стремления украинцев, белорусов и их союзников уничтожить дееспособность махины под названием Российская империя.
Белорусский воин обращает внимание на то, что аппарат страны-агрессорки держится на подавлении и тотальном контроле. Аналогичная ситуация сложилась и в РБ.
Несмотря на это, у Путина по-прежнему хватает сил на то, чтобы контролировать ситуацию в России.
Нельзя игнорировать тот факт, что у россиян обширный мобилизационный ресурс, однако все равно есть огромные проблемы с обновлением техники и мотивацией личного состава.
Украина будет бороться, пока не победит
Как отмечает Денис Прохоров, бойцы, воюющие за независимость Украины годами бойцы знают, что замороженный конфликт станет причиной новых атак и жертв.
Путин использует паузу в войне исключительно для восстановления сил и ресурсов своей оккупационной армии.
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