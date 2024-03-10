Командир Полка Калиновского обратился к россиянам с мощным призывом — видео

Денис Прохоров с позывным "Кит" — командир Полка имени Кастуся Калиновского — во время интервью online.ua призвал российский народ наконец проснуться и свергнуть режим диктатора Путина.

Россияне могли бы закончить войну против Украины, если бы наконец-то восстали

По словам Прохорова, он мечтает о том, чтобы Россия распалась на минигосударства.

Он считает, что это зависит от стремления украинцев, белорусов и их союзников уничтожить дееспособность махины под названием Российская империя.

Как только рашка не сможет воплощать свои планы в реальность и не сможет обновлять военный потенциал, — надеюсь, что начнется восстание внутри России. Хочу, чтобы россияне очнулись. Выйдите 10, 15, 500 тысяч человек и скажите, что вас не устраивает государство под этим карликом. И то, что сейчас происходит геноцид в Украине. Соберитесь и сделайте что-нибудь. Скажите свою позицию, не ту, которую транслируют по телевизору, а свою. Денис "Кит" Прохоров Командир Полка имени Кастуся Калиновского

Белорусский воин обращает внимание на то, что аппарат страны-агрессорки держится на подавлении и тотальном контроле. Аналогичная ситуация сложилась и в РБ.

Несмотря на это, у Путина по-прежнему хватает сил на то, чтобы контролировать ситуацию в России.

Нельзя игнорировать тот факт, что у россиян обширный мобилизационный ресурс, однако все равно есть огромные проблемы с обновлением техники и мотивацией личного состава.

Украина будет бороться, пока не победит

Как отмечает Денис Прохоров, бойцы, воюющие за независимость Украины годами бойцы знают, что замороженный конфликт станет причиной новых атак и жертв.

Путин использует паузу в войне исключительно для восстановления сил и ресурсов своей оккупационной армии.