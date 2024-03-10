Чому Лукашенко не довіряє регулярним військам РБ — пояснює командир Полку Каліновського

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не довіряє регулярним військам, оскільки вони не підтримують війну РФ проти України.

Лукашенко не довіряє військам РБ через їх позицію

Командир Полку імені Кастуся Каліновського Денис “Кит” Прохоров у інтерв’ю online.ua розповів, що Олександр Лукашенко не довіряє регулярним військам, оскільки більшість армії РБ не підтримує злочинних наказів з Росії.

Тому Лукашенко не довіряє регулярним військам, бо зрештою розуміння того, що напад Росії на Україну є неправильним, у білорусів є. Денис «Кит» Прохоров Командир Полку імені Кастуся Каліновського

Денис Прохоров наголошує, що у разі злочинних наказів нападу на Україну велика кількість білоруських військових налаштована ставати до лав Полку Каліновського. Тому вони надсилали методички, як правильно це робити.

Наш батальйон отримав зелене світло на те, якщо почнеться наступ з Білорусі — ми перші виїжджаємо туди, і зустрічаємо цих нелюдів, недобілорусів. Хтось поповнить наші ряди, а хтось залишиться у землі, — зазначив командир Полку імені Кастуся Каліновського. Поширити

Білоруси можуть скинути режим Лукашенка

Попри те, що російська армія атакувала північ України з території Білорусі, більшість білорусів чекають перемогу українського народу у цій загарбницькій війні, адже вони не забули 2020 рік, коли намагалися повалити режим диктатора Олександра Лукашенка.

Сподіваюсь у білоруського народу буде шанс остаточно скинути владу Лукашенка та повернути свої землі, культуру, мову. Достатньо тільки іскри для того, щоб усе знову спалахнуло, — поділився Денис “Кит” Прохоров. Поширити

Денис “Кит” Прохоров нагадує, що 4 роки тому у РБ відбувалися вибори, під час яких офіційний Мінськ начхав на голос народу.

Режим Лукашенка тоді захопив владу над країною шляхом вбивства та насильства.