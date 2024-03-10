Чому Лукашенко не довіряє регулярним військам РБ — пояснює командир Полку Каліновського

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не довіряє регулярним військам, оскільки вони не підтримують війну РФ проти України.
Лукашенко не довіряє військам РБ через їх позицію
Командир Полку імені Кастуся Каліновського Денис “Кит” Прохоров у інтерв’ю online.ua розповів, що Олександр Лукашенко не довіряє регулярним військам, оскільки більшість армії РБ не підтримує злочинних наказів з Росії.
Денис Прохоров наголошує, що у разі злочинних наказів нападу на Україну велика кількість білоруських військових налаштована ставати до лав Полку Каліновського. Тому вони надсилали методички, як правильно це робити.
Білоруси можуть скинути режим Лукашенка
Попри те, що російська армія атакувала північ України з території Білорусі, більшість білорусів чекають перемогу українського народу у цій загарбницькій війні, адже вони не забули 2020 рік, коли намагалися повалити режим диктатора Олександра Лукашенка.
Денис “Кит” Прохоров нагадує, що 4 роки тому у РБ відбувалися вибори, під час яких офіційний Мінськ начхав на голос народу.
Режим Лукашенка тоді захопив владу над країною шляхом вбивства та насильства.
На переконання командира Полку імені Кастуся Каліновського, 2020 рік для білорусів — це не спроба революції, а спроба висловити свою ідею.
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