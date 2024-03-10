Почему Лукашенко не доверяет регулярным войскам РБ – объясняет командир Полка Калиновского
Категория
Мир
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Почему Лукашенко не доверяет регулярным войскам РБ – объясняет командир Полка Калиновского

Лукашенко
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Источник:  online.ua

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не доверяет регулярным войскам, потому что они не поддерживают войну РФ против Украины.

Лукашенко не доверяет войскам РБ из-за их позиции

Командир Полка имени Кастуся Калиновского Денис Кит Прохоров в интервью online.ua рассказал, что Александр Лукашенко не доверяет регулярным войскам, поскольку большинство армии РБ не поддерживают преступные приказы из России.

Поэтому Лукашенко не доверяет регулярным войскам, потому что в конце концов понимание того, что нападение России на Украину неправильно, у белорусов есть.

Денис «Кит» Прохоров

Денис «Кит» Прохоров

Командир Полка имени Кастуся Калиновского

Денис Прохоров отмечает, что в случае преступных приказов нападения на Украину большое количество белорусских военных настроены становиться в ряды Полка Калиновского. Поэтому они посылали методички, как правильно это делать.

Наш батальон получил зеленый свет на то, если начнется наступление из Беларуси — мы первыми выезжаем туда, и встречаем этих изуверов, недобелорусов. Кто-то пополнит наши ряды, а кто-то останется в земле, — отметил командир Полка имени Кастуся Калиновского.

Белорусы могут сбросить режим Лукашенко

Несмотря на то, что российская армия атаковала север Украины с территории Беларуси, большинство белорусов ждут победу украинского народа в этой захватнической войне, ведь они не забыли 2020 год, когда пытались свергнуть режим диктатора Александра Лукашенко.

Надеюсь, у белорусского народа будет шанс окончательно свергнуть власть Лукашенко и вернуть свои земли, культуру, язык. Достаточно только искры для того, чтобы все снова вспыхнуло, — поделился Денис Кит Прохоров.

Денис "Кит" Прохоров напоминает, что 4 года назад в РБ проходили выборы, во время которых официальный Минск наплевал на голос народа.

Режим Лукашенко тогда захватил власть над страной путём убийства и насилия.

По убеждению командира Полка имени Кастуся Калиновского, 2020 год для белорусов — это не попытка революции, а попытка высказать свою идею.

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