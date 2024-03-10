Почему Лукашенко не доверяет регулярным войскам РБ – объясняет командир Полка Калиновского

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не доверяет регулярным войскам, потому что они не поддерживают войну РФ против Украины.
Лукашенко не доверяет войскам РБ из-за их позиции
Командир Полка имени Кастуся Калиновского Денис Кит Прохоров в интервью online.ua рассказал, что Александр Лукашенко не доверяет регулярным войскам, поскольку большинство армии РБ не поддерживают преступные приказы из России.
Денис Прохоров отмечает, что в случае преступных приказов нападения на Украину большое количество белорусских военных настроены становиться в ряды Полка Калиновского. Поэтому они посылали методички, как правильно это делать.
Белорусы могут сбросить режим Лукашенко
Несмотря на то, что российская армия атаковала север Украины с территории Беларуси, большинство белорусов ждут победу украинского народа в этой захватнической войне, ведь они не забыли 2020 год, когда пытались свергнуть режим диктатора Александра Лукашенко.
Денис "Кит" Прохоров напоминает, что 4 года назад в РБ проходили выборы, во время которых официальный Минск наплевал на голос народа.
Режим Лукашенко тогда захватил власть над страной путём убийства и насилия.
По убеждению командира Полка имени Кастуся Калиновского, 2020 год для белорусов — это не попытка революции, а попытка высказать свою идею.
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