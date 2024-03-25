Мобилизация 2024. Полк Калиновского обратился ко всем беларусам — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Мобилизация 2024. Полк Калиновского обратился ко всем беларусам — видео

Полк имени Кастуся Калиновского
Полк Калиновского
Читати українською

25 марта Полк имени Кастуся Калиновского, воюющий в составе ВСУ за независимость Украины, записал мощное обращение ко всем беларусам и призвал объединиться ради уничтожения режимов российского и беларусского диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

День воли. Полк Калиновского обратился к своему народу

25 марта беларусы отмечают 106-ю годовщину провозглашения независимости Беларусской Народной Республики.

Многие называют его Днем Воли, а кто-то считает Днем Независимости.

Что важно понимать, именно в 1918 году беларусы объявили на весь мир, что Беларусь является свободной и независимой страной.

В этот важный день для всего беларусского народа Полк имени Кастуся Калиновского решил объявить масштабную мобилизационную кампанию.

Единственный способ попасть в Полк — подать заявку через специальный бот. С этого дня заявки принимаются в новом единственном официальном боте, который доступен только на официальных страницах Полка.

Безопасность всех данных гарантируют киберпартизаны.

Мы, беларусы, добровольцы, мужчины и женщины полка имени Кастуся Калиновского, свободные люди, бывшие государственные служащие, предприниматели, спортсмены, менеджеры, граждане, учителя, врачи; кто интересовался политикой и кто не интересовался; те, кто имеет военный опыт и кто его только приобретает; люди всех возрастов, мировоззрения, жизненного опыта и интересов, но объединенные любовью и уважением к своему народу, и презрением к жестокому режиму беларусской власти и поддерживаемой ею несправедливой войне России против цивилизованного мира, объявляем национальную мобилизационную кампанию, — заявили в Полку Калиновского.

Беларусские добровольческие силы обращают внимание на то, что именно они за последние 2 года полномасштабной войны РФ против Украины остаются одними из самых боеспособных национальных подразделений.

Смотрите также интервью online.ua с командиром Полка имени Кастуся Калиновского Денисом Прохоровым на позывной "Кит":

Что важно понимать, за это время Полк Калиновского создал свою систему обеспечения, логистики, обучения и киберзащиты.

Более того, у него достаточно оружия и снарядов.

Лукашенко боится только нас… Но главное, что мы создали опытную команду. Получив богатый опыт освобождения Украины с 2014 года, наши командиры теперь могут расширять свои боевые подразделения, готовить и руководить большим количеством добровольцев. Мы уверены, что каждый беларус найдет свое место в Полку, — сказано в заявлении.

Как помочь Полку Калиновского

Если вы не готовы стать новобранцем Полка в ВСУ, это не значит, что вы не можете поспособствовать уничтожению режимов Путина и Лукашенко.

Есть несколько способов поддержки беларусских добровольческих сил:

  1. покажите это обращение людям из своего окружения, чтобы больше беларусов узнали о кампании;

  2. активно участвуйте в целевых сборах Полка;

  3. приходите с инициативами, ведь всегда нужны бесплатные услуги или совместные проекты, если они соответствуют миссии Полка;

  4. не забывайте о творчестве: ваши треки, тексты, художественные проекты — это важная составляющая морали;

  5. подписывайтесь на соцсети Полка прямо сейчас и обязательно оставляйте комментарии к публикациям, если это безопасно для вас;

  6. подпишитесь на платную подписку на YouTube-канал Полка. За эти деньги обеспечивается работа бойцов;

  7. покупайте фирменную продукцию Полка в его интернет-магазине. Средства от продаж идут на обеспечение бойцов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Командир Полка Калиновского впервые раскрыл численность белорусского подразделения ВСУ
Полк имени Кастуся Калиновского
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Лукашенко не доверяет регулярным войскам РБ – объясняет командир Полка Калиновского
Лукашенко
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Командир Полка Калиновского обратился к россиянам с мощным призывом — видео
Полк имени Кастуся Калиновского

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?