Мобилизация 2024. Полк Калиновского обратился ко всем беларусам — видео

25 марта Полк имени Кастуся Калиновского, воюющий в составе ВСУ за независимость Украины, записал мощное обращение ко всем беларусам и призвал объединиться ради уничтожения режимов российского и беларусского диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

День воли. Полк Калиновского обратился к своему народу

25 марта беларусы отмечают 106-ю годовщину провозглашения независимости Беларусской Народной Республики.

Многие называют его Днем Воли, а кто-то считает Днем Независимости.

Что важно понимать, именно в 1918 году беларусы объявили на весь мир, что Беларусь является свободной и независимой страной.

В этот важный день для всего беларусского народа Полк имени Кастуся Калиновского решил объявить масштабную мобилизационную кампанию.

Единственный способ попасть в Полк — подать заявку через специальный бот. С этого дня заявки принимаются в новом единственном официальном боте, который доступен только на официальных страницах Полка.

Безопасность всех данных гарантируют киберпартизаны.

Мы, беларусы, добровольцы, мужчины и женщины полка имени Кастуся Калиновского, свободные люди, бывшие государственные служащие, предприниматели, спортсмены, менеджеры, граждане, учителя, врачи; кто интересовался политикой и кто не интересовался; те, кто имеет военный опыт и кто его только приобретает; люди всех возрастов, мировоззрения, жизненного опыта и интересов, но объединенные любовью и уважением к своему народу, и презрением к жестокому режиму беларусской власти и поддерживаемой ею несправедливой войне России против цивилизованного мира, объявляем национальную мобилизационную кампанию, — заявили в Полку Калиновского. Поделиться

Беларусские добровольческие силы обращают внимание на то, что именно они за последние 2 года полномасштабной войны РФ против Украины остаются одними из самых боеспособных национальных подразделений.

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Что важно понимать, за это время Полк Калиновского создал свою систему обеспечения, логистики, обучения и киберзащиты.

Более того, у него достаточно оружия и снарядов.

Лукашенко боится только нас… Но главное, что мы создали опытную команду. Получив богатый опыт освобождения Украины с 2014 года, наши командиры теперь могут расширять свои боевые подразделения, готовить и руководить большим количеством добровольцев. Мы уверены, что каждый беларус найдет свое место в Полку, — сказано в заявлении. Поделиться

Как помочь Полку Калиновского

Если вы не готовы стать новобранцем Полка в ВСУ, это не значит, что вы не можете поспособствовать уничтожению режимов Путина и Лукашенко.

Есть несколько способов поддержки беларусских добровольческих сил: