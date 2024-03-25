Мобилизация 2024. Полк Калиновского обратился ко всем беларусам — видео

25 марта Полк имени Кастуся Калиновского, воюющий в составе ВСУ за независимость Украины, записал мощное обращение ко всем беларусам и призвал объединиться ради уничтожения режимов российского и беларусского диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко.
День воли. Полк Калиновского обратился к своему народу
25 марта беларусы отмечают 106-ю годовщину провозглашения независимости Беларусской Народной Республики.
Многие называют его Днем Воли, а кто-то считает Днем Независимости.
Что важно понимать, именно в 1918 году беларусы объявили на весь мир, что Беларусь является свободной и независимой страной.
В этот важный день для всего беларусского народа Полк имени Кастуся Калиновского решил объявить масштабную мобилизационную кампанию.
Единственный способ попасть в Полк — подать заявку через специальный бот. С этого дня заявки принимаются в новом единственном официальном боте, который доступен только на официальных страницах Полка.
Безопасность всех данных гарантируют киберпартизаны.
Беларусские добровольческие силы обращают внимание на то, что именно они за последние 2 года полномасштабной войны РФ против Украины остаются одними из самых боеспособных национальных подразделений.
Смотрите также интервью online.ua с командиром Полка имени Кастуся Калиновского Денисом Прохоровым на позывной "Кит":
Что важно понимать, за это время Полк Калиновского создал свою систему обеспечения, логистики, обучения и киберзащиты.
Более того, у него достаточно оружия и снарядов.
Как помочь Полку Калиновского
Если вы не готовы стать новобранцем Полка в ВСУ, это не значит, что вы не можете поспособствовать уничтожению режимов Путина и Лукашенко.
Есть несколько способов поддержки беларусских добровольческих сил:
покажите это обращение людям из своего окружения, чтобы больше беларусов узнали о кампании;
активно участвуйте в целевых сборах Полка;
приходите с инициативами, ведь всегда нужны бесплатные услуги или совместные проекты, если они соответствуют миссии Полка;
не забывайте о творчестве: ваши треки, тексты, художественные проекты — это важная составляющая морали;
подписывайтесь на соцсети Полка прямо сейчас и обязательно оставляйте комментарии к публикациям, если это безопасно для вас;
подпишитесь на платную подписку на YouTube-канал Полка. За эти деньги обеспечивается работа бойцов;
покупайте фирменную продукцию Полка в его интернет-магазине. Средства от продаж идут на обеспечение бойцов.
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