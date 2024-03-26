Український письменник Сергій Жадан мобілізується до лав Нацгвардії

Мені здається, що сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів. Є громадяни України, які відчувають відповідальність за свою країну і є громадяни, які намагаються відповідальності уникнути. Військо всіх рівняє, тому що це відбиток українського суспільства, — говорить Сергій Жадан.