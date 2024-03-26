Український письменник Сергій Жадан мобілізується до лав Нацгвардії

Письменник та музикант Сергій Жадан мобілізується до лав 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія».
Сергій Жадан вступить до лав Нацгвардії
Він зазначив, що приєднається до «Хартії» разом з одних харківських музикантів.
Що відомо про Сергія Жадана
49-річний Сергій Жадан — один з найпопулярніших українських письменників, музикант, лідер гурту «Жадан і собаки» та проекту «Лінія Маннергейма».
З початку повномасштабного вторгнення Сергій Жадан активно волонтерить та допомагає військовим.
Жадан став лауреатом низки міжнародних премій. Зокрема, німецької премії Ганни Арендт «за політичне мислення», шведської премії імені Курта Тухольського, премію свободи від німецької фундації Франка Ширрмахера тощо. Польська Gazeta Wyborcza оголосила Сергія Жадана людиною 2022 року.
Того ж року Комітет літературознавчих наук польської академії наук висунув харківського поета Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.
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