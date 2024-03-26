Український письменник Сергій Жадан мобілізується до лав Нацгвардії
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Український письменник Сергій Жадан мобілізується до лав Нацгвардії

Сергій Жадан
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Письменник та музикант Сергій Жадан мобілізується до лав 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія».

Сергій Жадан вступить до лав Нацгвардії

Він зазначив, що приєднається до «Хартії» разом з одних харківських музикантів.

Мені здається, що сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів. Є громадяни України, які відчувають відповідальність за свою країну і є громадяни, які намагаються відповідальності уникнути. Військо всіх рівняє, тому що це відбиток українського суспільства, — говорить Сергій Жадан.

Що відомо про Сергія Жадана

49-річний Сергій Жадан — один з найпопулярніших українських письменників, музикант, лідер гурту «Жадан і собаки» та проекту «Лінія Маннергейма».

З початку повномасштабного вторгнення Сергій Жадан активно волонтерить та допомагає військовим.

Жадан став лауреатом низки міжнародних премій. Зокрема, німецької премії Ганни Арендт «за політичне мислення», шведської премії імені Курта Тухольського, премію свободи від німецької фундації Франка Ширрмахера тощо. Польська Gazeta Wyborcza оголосила Сергія Жадана людиною 2022 року.

Того ж року Комітет літературознавчих наук польської академії наук висунув харківського поета Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.

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Категорія
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