Відомий український письменник та музикант Сергій Жадан відреагував на жарти українців про його розрив зі співачкою Христиною Соловій.

Жадан відреагував на невдалий гумор про нього та Соловій

Сергій Жадан та Христина Соловій були однією з найкрасивіших пар українського шоубізнесу.

Попри те, що вони доволі довго приховували свої стосунки, чутки про роман зірок розлетілися вкрай швидко.

Письменник встиг знятися у кліпі коханої “Юність”, а також записати з Христиною спільник трек “Серце”.

Однак нещодавно Соловій шокувала фанатів звісткою про те, що вона зрадила Жадану та покинула його.

Українці миттєво відреагували на це шквалом коментарів, серед яких були й глузливі.

На один з таким особисто відреагував український письменник.

Один з користувачів мережі створив мем про Жадана та Соловій, на що артист відповів "Що це за х*йня?)))))".

Фото: скриншот

Що відомо про стосунки Сергія Жадана та Христини Соловій

Зірковий роман розпочався 23 лютого 2022 року після того, як співачка сходила на інтерв'ю до письменника.

На той момент Жадан був одружений, а Христина зустрічалася з іншим. Проте, після того, як вони вирішили бути разом, розірвали стосунки зі своїми половинками.

За словами артистки, вона не змогла покохати Жадана так само сильно, як він її, закохалася в іншого.