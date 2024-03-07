Известный украинский писатель и музыкант Сергей Жадан отреагировал на шутки украинцев о его разрыве с певицей Кристиной Соловий.

Жадан отреагировал на неудачный юмор о нем и Соловий

Сергей Жадан и Кристина Соловий были одной из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса.

Несмотря на то, что они долго скрывали свои отношения, слухи о романе звезд разлетелись крайне быстро.

Писатель успел сняться в клипе любимой на песне "Юність", а также записать с Кристиной общий трек "Серце".

Однако недавно Соловий шокировала фанатов известием о том, что она изменила Жадану и бросила его.

Украинцы мгновенно отреагировали на это шквалом комментариев, среди которых были и насмешливые.

Один из таких возмутил украинского писателя.

Один из пользователей сети создал мем о Жадане и Соловий, на что артист ответил "Что это за х*йня?)))))".

Фото: скриншот

Что известно об отношениях Сергея Жадана и Кристины Соловий

Звездный роман начался 23 февраля 2022 после того, как певица сходила на интервью к писателю.

На тот момент Жадан был женат, а Кристина встречалась с другим. Однако после того, как они решили быть вместе, разорвали отношения со своими половинками.

По словам артистки, она не смогла полюбить Жадана так же сильно, как он ее, и влюбилась в другого.