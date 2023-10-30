Книга Сергея Жадана попала в престижный список The New York Times

Книга украинского поэта и писателя Сергея Жадана "How Fire Descends: New and Selected Poems" ("Как восходит огонь: новые и выбранные стихи") попала в список рекомендованных новинок газеты The New York Times.
Книга Жадана в The New York Times
Сборник стихов на английский перевели Вирляна Ткач и Ванда Филипс и издали в издательстве Yale University Press.
Кто еще попал в список
В список также включили книги о россиянах: «Дисидент: Алексей Навальный: Профиль политзаключенного» Дэвида Гершенгорна и «Волшебник Кремля» Джулиано Да Эмполи в переводе Вилларда Вуда.
Второе издание рассказывает о вымышленном советнике Путине Вадиме Баранове.
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