Книга Сергея Жадана попала в престижный список The New York Times
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Книга Сергея Жадана попала в престижный список The New York Times

Сергей Жадан
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Источник:  The New York Times

Книга украинского поэта и писателя Сергея Жадана "How Fire Descends: New and Selected Poems" ("Как восходит огонь: новые и выбранные стихи") попала в список рекомендованных новинок газеты The New York Times.

Книга Жадана в The New York Times

Сборник стихов на английский перевели Вирляна Ткач и Ванда Филипс и издали в издательстве Yale University Press.

В этих стихах, собранных с 2016 по 2022 год, украинский поэт вспоминает тяжелое положение своих земляков перед лицом российского империализма и оплакивает их смерть, "ограниченную приходящим с ней молчанием", - пишет газета.

Кто еще попал в список

В список также включили книги о россиянах: «Дисидент: Алексей Навальный: Профиль политзаключенного» Дэвида Гершенгорна и «Волшебник Кремля» Джулиано Да Эмполи в переводе Вилларда Вуда.

Первую книгу написал редактор The Washington Post из России и Восточной Европы. Он представляет «новую» биографию адвоката, активиста и заклятого врага Путина, освещая его взрывные антикоррупционные расследования, покушение на убийство в 2020 году.

Второе издание рассказывает о вымышленном советнике Путине Вадиме Баранове.

Вадим Баранов, вымышленный советник Путина, достиг значительных высот в качестве политического врача Кремля, прежде чем уйти в отставку. Этот роман, построенный как исповедальный, исследует разрушительную природу власти.

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