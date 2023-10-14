Украинский поэт и волонтер Сергей Жадан стал лауреатом премии "Шведского PEN"

Украинский поэт, писатель, музыкант и волонтер Сергей Жадан стал лауреатом премии Курта Тухольского. 12 октября его избрал "Шведский PEN".

Жадан получил шведскую литературную премию

Писатель и музыкант Сергей Жадан стал лауреатом премии Курта Тухольского. Его избрал "Шведский PEN", о чем сообщил на официальном сайте 12 октября.

Один из важнейших и выразительных голосов украинской литературы, безоговорочно изображающий захватническую войну, подвергшуюся его стране, одновременно неутомимо неся литературу людям – тем самым давая возможность искусству работать ради лучшего мира», – говорится в сообщении. Поделиться

Президент "Шведского PEN" Керстин Альмегорд отмечает, что в условиях полномасштабного вторжения России Жадан стал голосом свободной Украины:

Его неутомимая работа демонстрирует важную роль, которую литература может играть даже в самых ужасных обстоятельствах. Поделиться

Церемония награждения состоится в Стокгольме в День заключённого писателя 15 ноября.

Премия Тухольского – это стипендия, основанная "Шведским PEN". Ее присуждают с 1985 года писателю или писательнице, внесшим особый вклад в свободу слова.

Премию основали в память о немецком журналисте и писателе Курте Тухольском, чьи книги сожгли на костре, и бежавший в Швецию в 1930 году. За годы существования премии ее лауреатами были Салман Рушди, Светлана Алексиевич и другие.

Писатель и волонтер Сергей Жадан

Это писатель, переводчик и фронтмен групп “Жадан и Собаки” и “Линия Маннергейма”.

Среди его самых известных книг: романы "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Интернат" и поэтические сборники "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Скрипниковка" и другие.

Активно участвовал в харьковском Евромайдане и выступал за освобождение от российского заключения режиссера Олега Сенцова.

С начала российско-украинской войны оказывает волонтерскую помощь ВСУ. Учредил благотворительный фонд, поддерживающий образовательные и культурные инициативы.

В 2022 году комитет литературоведческих наук польской академии наук выдвинул Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе.

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung внесло Жадана в рейтинг культурных деятелей 2022 года. Он занял второе место, а на первом оказались иранские борцы за свободу – женщины, протестующие, несмотря на аресты и смертные приговоры.

Также в 2022 году Жадан получил Премию мира немецких книжников, а польская Gazeta Wyborcza назвала его "Человеком года". В июне 2022 года писатель получил Литературную премию Европейского банка реконструкции и развития за англоязычный перевод романа "Интернат".