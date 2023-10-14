Український поет і волонтер Сергій Жадан став лауреатом премії "Шведського PEN"

Український поет, письменник, музикант і волонтер Сергій Жадан став лауреатом премії Курта Тухольського. 12 жовтня його обрав "Шведський PEN".
Жадан отримав шведську літературну премію
Письменник і музикант Сергій Жадан став лауреатом премії Курта Тухольського. Його обрав "Шведський PEN", про що повідомив на офіційному сайті 12 жовтня.
Президентка "Шведського PEN" Керстін Альмеґорд зазначає, що в умовах повномасштабного вторгнення Росії Жадан став голосом вільної України:
Церемонія нагородження відбудеться у Стокгольмі в День ув’язненого письменника 15 листопада.
Премія Тухольського – це стипендія, заснована "Шведським PEN". Її присуджують з 1985 року письменнику чи письменниці, що зробили особливий внесок у свободу слова.
Премію заснували в пам'ять про німецького журналіста і письменника Курта Тухольського, чиї книги спалили на вогнищі, і який втік до Швеції у 1930 році. За роки існування премії її лауреатами були Салман Рушді, Святлана Алексієвич та інші.
Письменник і волонтер Сергій Жадан
Це письменник, перекладач та фронтмен гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма".
Серед його найвідоміших книг: романи "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Інтернат" і поетичні збірки "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Скрипниківка" та інші.
Брав активну участь у харківському Євромайдані та виступав за звільнення з російського ув'язнення режисера Олега Сенцова.
З початку російсько-української війни надає волонтерську допомогу ЗСУ. Заснував благодійний фонд, який підтримує освітні та культурні ініціативи.
У 2022 році комітет літературознавчих наук польської академії наук висунув Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.
Німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung внесло Жадана до рейтингу культурних діячів 2022 року. Він посів друге місце, а на першому опинились іранські борчині за свободу – жінки, які протестують попри арешти та смертні вироки.
Також у 2022 році Жадан отримав Премію миру німецьких книгарів, а польська Gazeta Wyborcza назвала його "Людиною року". У червні 2022-го письменник отримав Літературну премію Європейського банку реконструкції та розвитку за англомовний переклад роману "Інтернат".
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