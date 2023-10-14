Український поет і волонтер Сергій Жадан став лауреатом премії "Шведського PEN"

Український поет, письменник, музикант і волонтер Сергій Жадан став лауреатом премії Курта Тухольського. 12 жовтня його обрав "Шведський PEN".

Жадан отримав шведську літературну премію

Письменник і музикант Сергій Жадан став лауреатом премії Курта Тухольського. Його обрав "Шведський PEN", про що повідомив на офіційному сайті 12 жовтня.

Один із найважливіших та найвиразніших голосів української літератури, який беззастережно зображує загарбницьку війну, якої зазнала його країна, водночас невтомно несучи літературу людям – тим самим даючи змогу мистецтву працювати задля кращого світу", – йдеться у повідомленні. Поширити

Президентка "Шведського PEN" Керстін Альмеґорд зазначає, що в умовах повномасштабного вторгнення Росії Жадан став голосом вільної України:

Його невтомна праця демонструє важливу роль, яку література може відігравати навіть у найжахливіших обставинах. Поширити

Церемонія нагородження відбудеться у Стокгольмі в День ув’язненого письменника 15 листопада.

Премія Тухольського – це стипендія, заснована "Шведським PEN". Її присуджують з 1985 року письменнику чи письменниці, що зробили особливий внесок у свободу слова.

Премію заснували в пам'ять про німецького журналіста і письменника Курта Тухольського, чиї книги спалили на вогнищі, і який втік до Швеції у 1930 році. За роки існування премії її лауреатами були Салман Рушді, Святлана Алексієвич та інші.

Письменник і волонтер Сергій Жадан

Це письменник, перекладач та фронтмен гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма".

Серед його найвідоміших книг: романи "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Інтернат" і поетичні збірки "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Скрипниківка" та інші.

Брав активну участь у харківському Євромайдані та виступав за звільнення з російського ув'язнення режисера Олега Сенцова.

З початку російсько-української війни надає волонтерську допомогу ЗСУ. Заснував благодійний фонд, який підтримує освітні та культурні ініціативи.

У 2022 році комітет літературознавчих наук польської академії наук висунув Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.

Німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung внесло Жадана до рейтингу культурних діячів 2022 року. Він посів друге місце, а на першому опинились іранські борчині за свободу – жінки, які протестують попри арешти та смертні вироки.

Також у 2022 році Жадан отримав Премію миру німецьких книгарів, а польська Gazeta Wyborcza назвала його "Людиною року". У червні 2022-го письменник отримав Літературну премію Європейського банку реконструкції та розвитку за англомовний переклад роману "Інтернат".