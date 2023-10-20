Чувственная откровенность. Жадан и Соловий представили совместный клип — видео

Кристина Соловой, Сергей Жадан и рок-группа "Жадан и Собаки" сняли клип на новую песню "Сердце". Съемки проходили во львовской церкви святого Андрея.
Жадан и Соловий снялись в совместном клипе
Украинская певица Христина Соловий вместе с популярной группой Сергея Жадана представила новую песню "Сердце". Видео снимали во Львове.
Клип получился очень романтичным и чувственным.
Многие кадры клипа были сделаны в церкви святого Андрея Первозванного УГКЦ.
Как отметили артисты, трек "Сердце" – это откровенная и понятная история любви двух людей, за которой скрываются преданность и смелость.
Поклонники артистов очень обрадовались, увидев пару вместе. Фаны отмечают, что это “красиво, талантливо, безупречно! Слова затрагивают душу и отзываются! Такие муравьи по телу! Это просто шедевр!
Уже несколько месяцев украинцы сплетничают об отношениях пары. Начались они еще в начале мая, когда Христину Соловий и Сергея Жадана заметили в парке – они держались за руки.
24 июня на сольном концерте группы "Жадан и Собаки" Христина Соловий вместе с писателем спела совместную композицию. Исполнители на сцене держались за руки и обнимались.
Церковь выступила против клипа Жадана и Соловий
Но неожиданно священники церкви Святого Андрея во Львове, где снимался клип, выступили против ротации видео.
Они обратились к артистам с просьбой удалить клип, который, по мнению священника УГКЦ, "пропагандирует антихристианские ценности".
Христина Соловий и Сергей Жадан пока не отреагировали на ситуацию.
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