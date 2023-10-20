Чувственная откровенность. Жадан и Соловий представили совместный клип — видео

Кристина Соловой, Сергей Жадан и рок-группа "Жадан и Собаки" сняли клип на новую песню "Сердце". Съемки проходили во львовской церкви святого Андрея.

Жадан и Соловий снялись в совместном клипе

Украинская певица Христина Соловий вместе с популярной группой Сергея Жадана представила новую песню "Сердце". Видео снимали во Львове.

Клип получился очень романтичным и чувственным.

Многие кадры клипа были сделаны в церкви святого Андрея Первозванного УГКЦ.

Как отметили артисты, трек "Сердце" – это откровенная и понятная история любви двух людей, за которой скрываются преданность и смелость.

Эта песня о смелых людях, борющихся за важные для себя вещи. Смотрите клип, слушайте песню и помните – что рядом с любовью никогда не может стоять раскаяние, – говорится в описании. Поделиться

Поклонники артистов очень обрадовались, увидев пару вместе. Фаны отмечают, что это “красиво, талантливо, безупречно! Слова затрагивают душу и отзываются! Такие муравьи по телу! Это просто шедевр!

Уже несколько месяцев украинцы сплетничают об отношениях пары. Начались они еще в начале мая, когда Христину Соловий и Сергея Жадана заметили в парке – они держались за руки.

24 июня на сольном концерте группы "Жадан и Собаки" Христина Соловий вместе с писателем спела совместную композицию. Исполнители на сцене держались за руки и обнимались.

Церковь выступила против клипа Жадана и Соловий

Но неожиданно священники церкви Святого Андрея во Львове, где снимался клип, выступили против ротации видео.

Они обратились к артистам с просьбой удалить клип, который, по мнению священника УГКЦ, "пропагандирует антихристианские ценности".

Мы уже обратились к ним с просьбой об удалении данного клипа, поскольку он пропагандирует антихристианские ценности и нарушает суть и сценарий клипа, о котором мы заранее были информированы. Искренне просим прощения!!! – отмечено в сообщении. Поделиться

Христина Соловий и Сергей Жадан пока не отреагировали на ситуацию.