В свободное плавание. Соловий завершила сотрудничество с Susy Production Вакарчука
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

В свободное плавание. Соловий завершила сотрудничество с Susy Production Вакарчука

Соловий и Вакарчук
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Источник:  Христина Соловий

Артистка написала эмоционально-теплый пост о прекращении сотрудничества со своим продюсером Святославом Вакарчуком.

Вакарчук больше не продюсирует Соловий

Популярная певица родом из Львовщины Христина Соловий и продюсировавший ее Святослав Вакарчук больше не будут работать в паре.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила сама Христина Соловий.

Артистка написала пост о прекращении сотрудничества с Вакарчуком.

Спасибо за исполненную мечту – записать альбом лемковских песен. Спасибо за ценные советы и бесценный опыт. Спасибо за веру и поддержку на моем головокружительном старте.

Спасибо за принятие и понимание моего юношеского максимализма в 2013 году. Спасибо за убеждение остаться на своем имени – Христина Соловий. Спасибо за возможность быть рядом, видеть и чувствовать, восхищаться и мечтать выше неба! Благодарю вас, Святослав Вакарчук!

Это было невероятное сотрудничество. И, едва ли не впервые в украинском шоу-бизе, она завершилась согласно договоренностям и без скандалов. Дальше – сама! – поделилась певица.

Карьера Христины Соловий: что известно

В 2013 году в исполнении Христины Соловий прозвучала лемковская песня "Горе долом хожу" на телевизионном песенном конкурсе "Голос країни-2013".

После выступления певица попала в команду к украинскому продюсеру Святославу Вакарчуку.

Благодаря конкурсу Соловой начала работать со Святославом Вакарчуком, выпустив сразу несколько клипов на собственные слова и музыку.

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