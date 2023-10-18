Вакарчук больше не продюсирует Соловий

Популярная певица родом из Львовщины Христина Соловий и продюсировавший ее Святослав Вакарчук больше не будут работать в паре.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила сама Христина Соловий.

Артистка написала пост о прекращении сотрудничества с Вакарчуком.

Спасибо за исполненную мечту – записать альбом лемковских песен. Спасибо за ценные советы и бесценный опыт. Спасибо за веру и поддержку на моем головокружительном старте. Поделиться

Спасибо за принятие и понимание моего юношеского максимализма в 2013 году. Спасибо за убеждение остаться на своем имени – Христина Соловий. Спасибо за возможность быть рядом, видеть и чувствовать, восхищаться и мечтать выше неба! Благодарю вас, Святослав Вакарчук! Поделиться

Это было невероятное сотрудничество. И, едва ли не впервые в украинском шоу-бизе, она завершилась согласно договоренностям и без скандалов. Дальше – сама! – поделилась певица. Поделиться

Карьера Христины Соловий: что известно

В 2013 году в исполнении Христины Соловий прозвучала лемковская песня "Горе долом хожу" на телевизионном песенном конкурсе "Голос країни-2013".

После выступления певица попала в команду к украинскому продюсеру Святославу Вакарчуку.

Благодаря конкурсу Соловой начала работать со Святославом Вакарчуком, выпустив сразу несколько клипов на собственные слова и музыку.