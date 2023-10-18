Артистка написала эмоционально-теплый пост о прекращении сотрудничества со своим продюсером Святославом Вакарчуком.
Вакарчук больше не продюсирует Соловий
Популярная певица родом из Львовщины Христина Соловий и продюсировавший ее Святослав Вакарчук больше не будут работать в паре.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила сама Христина Соловий.
Артистка написала пост о прекращении сотрудничества с Вакарчуком.
Карьера Христины Соловий: что известно
В 2013 году в исполнении Христины Соловий прозвучала лемковская песня "Горе долом хожу" на телевизионном песенном конкурсе "Голос країни-2013".
После выступления певица попала в команду к украинскому продюсеру Святославу Вакарчуку.
Благодаря конкурсу Соловой начала работать со Святославом Вакарчуком, выпустив сразу несколько клипов на собственные слова и музыку.
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