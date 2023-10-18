У вільне плавання. Соловій завершила співпрацю з Susy Production Вакарчука

Вакарчук більше не продюсує Соловій

Популярна співачка родом з Львівщини Христина Соловій та Святослав Вакарчук, який її продюсував, більше не працюватимуть у парі.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомила сама Христина Соловій.

Артистка написала пост про припинення співпраці з Вакарчуком.

Дякую за здійснену мрію – записати альбом лемківських пісень. Дякую за цінні поради і безцінний досвід. Дякую за віру та підтримку на моєму карколомному старті. Поширити

Дякую за прийняття та розуміння мого юнацького максималізму в 2013 році. Дякую за переконання залишитись на своєму імені – Христина Соловій. Дякую за можливість бути поруч, бачити та відчувати, захоплюватись і мріяти вище неба! За все дякую, Святослав Вакарчук! Поширити

Це була неймовірна співпраця. І, чи не вперше в українському шоубізі, вона завершилась згідно із домовленостями і без скандалів. Далі – сама! – поділилася співачка. Поширити

Кар’єра Христини Соловій: що відомо

У 2013 році у виконанні Христини Соловій пролунала лемківська пісня "Горе долом ходжу" на телевізійному пісенному конкурсі "Голос країни-2013".

Після виступу співачка потрапила в команду до українського продюсера Святослава Вакарчука.

Завдяки конкурсу Соловій почала працювати зі Святославом Вакарчуком, випустивши одразу ж декілька кліпів на власні слова та музику.