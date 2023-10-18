У вільне плавання. Соловій завершила співпрацю з Susy Production Вакарчука

Артистка написала емоційно-теплий пост про припинення співпраці зі своїм продюсером Святославом Вакарчуком.
Вакарчук більше не продюсує Соловій
Популярна співачка родом з Львівщини Христина Соловій та Святослав Вакарчук, який її продюсував, більше не працюватимуть у парі.
Про це на своїй сторінці у facebook повідомила сама Христина Соловій.
Артистка написала пост про припинення співпраці з Вакарчуком.
Кар’єра Христини Соловій: що відомо
У 2013 році у виконанні Христини Соловій пролунала лемківська пісня "Горе долом ходжу" на телевізійному пісенному конкурсі "Голос країни-2013".
Після виступу співачка потрапила в команду до українського продюсера Святослава Вакарчука.
Завдяки конкурсу Соловій почала працювати зі Святославом Вакарчуком, випустивши одразу ж декілька кліпів на власні слова та музику.
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