Чуттєва відвертість. Жадан і Соловій представили кліп на спільну пісню — відео

Христина Соловій, Сергій Жадан і рок-гурт “Жадан і Собаки” зняли кліп на нову пісню “Серце” Зйомки проходили у львівській церкві святого Андрія.
Жадан і Соловій знялися у спільному кліпі
Українська співачка Христина Соловій разом з популярним гуртом Сергія Жадана презентувала нову пісню "Серце". Відео знімали у Львові.
Кліп вийшов дуже романтичним і чуттєвим.
Багато кадрів кліпу було зроблено у церкві святого Андрія Первозванного УГКЦ.
Як зазначили артисти, трек "Серце" – це відверта і зрозуміла історія кохання двох людей, за якою ховаються відданість і сміливість.
Шанувальники артистів дуже зраділи, побачивши пару разом. Фани зазначають, що це “красиво, талановито, бездоганно! Слова зачіпають душу та відгукуються! Такі мурашки по тілу! Це просто шедевр!"
Вже кілька місяців укранці пліткують про стосунки пари. Почалися вони ще на початку травня, коли Христину Соловій та Сергія Жадана помітили в парку – вони трималися за руки.
24 червня на сольному концерті гурту "Жадан і Собаки" Христини Соловій разом із письменником заспівала спільну композицію. Виконавці на сцені трималися за руки та обіймалися.
Церква виступила проти кліпу Жадана і Соловій
Але несподівано священники церкви Святого Андрія у Львові, де знімався кліп, виступили проти ротації відео.
Вони звернулися до артистів з проханням видалити кліп, який, на думку священника УГКЦ, "пропагує антихристиянські цінності”.
Христина Соловій і Сергій Жадан поки не відреагували на цю ситуацію.
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