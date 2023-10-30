Книга Сергія Жадана потрапила до престижного списку The New York Times
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Книга Сергія Жадана потрапила до престижного списку The New York Times

Сергій Жадан
Джерело:  The New York Times

Книга українського поета та письменника Сергія Жадана «How Fire Descends: New and Selected Poems» («Як сходить вогонь: нові та вибрані вірші») потрапила до списку рекомендованих новинок газети The New York Times. 

Книжка Жадана у The New York Times

Збірку віршів англійською переклали Вірляна Ткач та Ванда Філіпс та видали у видавництві Yale University Press.

У цих віршах, зібраних з 2016 по 2022 рік, український поет згадує тяжке становище своїх земляків перед лицем російського імперіалізму та оплакує їхню смерть, "обмежену мовчанням, яке приходить з нею", - пише газета.

Хто ще потрапив до списку

До списку також включили книги про росіян: «Дисидент: Олексій Навальний: Профіль політичного в’язня» Девіда Гершенгорна та «Чарівник Кремля» Джуліано Да Емполі у перекладі Вілларда Вуда.

Першу книгу написав редактор The Washington Post із Росії та Східної Європи. Він представляє «нову» біографію адвоката, активіста та заклятого ворога Путіна, висвітлюючи його вибухові антикорупційні розслідування, замах на вбивство у 2020 році тощо.

Друге видання розповідає про вигаданого радника Путіна Вадима Баранова.

Вадим Баранов, вигаданий радник Путіна, досяг значних висот як політичний лікар Кремля, перш ніж піти у відставку. Цей роман, побудований як сповідальний, досліджує руйнівну природу влади.

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