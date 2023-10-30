Книга Сергія Жадана потрапила до престижного списку The New York Times

Книга українського поета та письменника Сергія Жадана «How Fire Descends: New and Selected Poems» («Як сходить вогонь: нові та вибрані вірші») потрапила до списку рекомендованих новинок газети The New York Times.
Книжка Жадана у The New York Times
Збірку віршів англійською переклали Вірляна Ткач та Ванда Філіпс та видали у видавництві Yale University Press.
Хто ще потрапив до списку
До списку також включили книги про росіян: «Дисидент: Олексій Навальний: Профіль політичного в’язня» Девіда Гершенгорна та «Чарівник Кремля» Джуліано Да Емполі у перекладі Вілларда Вуда.
Друге видання розповідає про вигаданого радника Путіна Вадима Баранова.
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